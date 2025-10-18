Εκείνη 76, εκείνος 81: Η ιστορία αγάπης που συγκινεί το διαδίκτυο

Η Τζάνετ Φοντέιν από το Σιάτλ παντρεύτηκε για πρώτη φορά στα 76 της. Η ιστορία της, γεμάτη πίστη, επιμονή και διαδικτυακό ρομάντζο, αποδεικνύει πως η αγάπη δεν έχει ηλικία.

Η Τζάνετ Φοντέιν ήθελε πάντα να παντρευτεί. Και τα κατάφερε, έστω και επτά δεκαετίες μετά.

Εκείνη, 76 ετών. Εκείνος, 81. Γνωρίστηκαν μέσω dating site, αγάπησαν ο ένας τον άλλον μέσα από τηλεφωνήματα και ταξίδια και τελικά παντρεύτηκαν, γράφοντας τo δικό τους love story.

Η γιαγιά που είπε «ναι» στο online dating

Όταν η Τζάνετ συνταξιοδοτήθηκε το 2016, άρχισε να ψάχνει τι έλειπε πραγματικά από τη ζωή της. Μετά από χρόνια επιτυχημένης καριέρας στο μάρκετινγκ, κατάλαβε ότι αυτό που ποθούσε περισσότερο δεν ήταν άλλος ένας στόχος, αλλά ένας άνθρωπος.

Μια φίλη της, σύμβουλος σχέσεων, τη βοήθησε να φτιάξει προφίλ σε dating site. Εκεί ανέβασε φωτογραφίες με φόρεμα αλλά και με αθλητικά, μίλησε για την αγάπη της για τα ταξίδια και τη συμμετοχή της σε λέσχες. Το προφίλ της παρέπεμπε σε μια γυναίκα που είχε ακόμα πολύ φως κι ενέργεια μέσα της.

Τον Φεβρουάριο του 2021 γνώρισε τον Κλιφ, έναν ευγενικό κύριο από το Φοίνιξ. Λόγω Covid, το πρώτο ραντεβού έγινε σε ανοιχτό χώρο, σε ένα οινοποιείο, με τη Τζάνετ σχεδόν αγνώριστη κάτω από τη μάσκα, το κασκόλ και το καπέλο. Παρ’ όλα αυτά, μίλησαν για τρεις ολόκληρες ώρες.Οι επόμενες μέρες γέμισαν τηλεφωνήματα -τρεις φορές τη μέρα δεν τους έφταναν!- και κάπως έτσι, γεννήθηκε μια αγάπη που άντεξε την απόσταση και τον χρόνο.

«Δεν αλλάζουμε ο ένας τον άλλον»

Για τρία χρόνια ταξίδευαν μεταξύ Σιάτλ και Φοίνιξ, γνωρίζοντας ο ένας τον κόσμο του άλλου. Οι οικογένειές τους έδεσαν, και όταν ήρθε η ώρα της πρότασης, ο Κλιφ αστειεύτηκε πως δεν μπορεί να γονατίσει. Αλλά μπορούσε να αγαπήσει. Τον Απρίλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε. Η Τζάνετ φόρεσε δαντελένιο νυφικό, είχε παράνυμφες, φωτογράφο, wedding planner και κυρίως, ένα χαμόγελο που δεν έλεγε να σβήσει από τα χείλη της.

Η ίδια λέει πως ο γάμος της στα 76 ήταν υπενθύμιση πως η ζωή είναι σύντομη και πολύτιμη. «Αν είχα παντρευτεί μικρότερη, ίσως να μην εκτιμούσα τόσο τη στιγμή», λέει η ίδια.

Οι φίλοι της τη βλέπουν ως έμπνευση, ενώ οι φίλοι του Κλιφ τον ρωτούν αν η Τζάνετ έχει… άλλες ελεύθερες φίλες. Εκείνοι απαντούν το ίδιο: «Ποτέ δεν είναι αργά για να αγαπήσεις. Αρκεί να το προσπαθήσεις».

