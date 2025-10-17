Το μοναδικό ενεργό ηφαίστειο του Ιράν «ξυπνάει» μετά από 700.000 χρόνια «ησυχίας» (vid)

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το «φούσκωμα» του μοναδικού ενεργού ηφαιστείου του Ιράν μετά από 700.000 χρόνια.

Μετά από εκατομμύρια χρόνια ηρεμίας, ένα ηφαίστειο της νοτιοανατολικής ερήμου του Ιράν φαίνεται πως «ανασαίνει» ξανά.

Η κορυφή του Ταφτάν, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές μετρήσεις, έχει αρχίσει να διογκώνεται, ένδειξη ότι στα έγκατά του συσσωρεύεται πίεση από μάγμα και καυτά αέρια.

Το μοναδικό «ενεργό» ηφαίστειο του Ιράν

Με ύψος 3.940 μέτρα, το Ταφτάν είναι ένα ηφαίστειο που δεσπόζει κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Ανήκει στο λεγόμενο «Makran Volcanic Arc», μια αλυσίδα τριών ηφαιστείων που σχηματίστηκαν εκεί όπου η Αραβική τεκτονική πλάκα βυθίζεται αργά κάτω από την Ευρασιατική.

Αν και θεωρείται το μόνο ενεργό ηφαίστειο της περιοχής, μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστές εκρήξεις στην ανθρώπινη ιστορία. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για καπνό το 1902 και ανεπιβεβαίωτη λάβα το 1993, αλλά η τελευταία μεγάλη του έκρηξη φαίνεται να έγινε πριν από 700.000 χρόνια, τότε που ο Homo sapiens δεν υπήρχε καν.

Το «πρήξιμο» που ανησύχησε τους επιστήμονες

Μια νέα μελέτη, βασισμένη σε δορυφορικά δεδομένα, δείχνει ότι η κορυφή του Ταφτάν φούσκωσε κατά περίπου 9 εκατοστά μεταξύ Ιουλίου 2023 και Μαΐου 2024 και το «πρήξιμο» αυτό συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κινείται στα έγκατα του βουνού.

Περίεργο είναι πως το φαινόμενο φαίνεται να είναι «αυθόρμητο», χωρίς κάποια προφανή αιτία, όπως σεισμό ή έντονες βροχοπτώσεις, που συχνά προκαλούν τέτοιες μεταβολές. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι το φούσκωμα οφείλεται σε μάγμα που ανεβαίνει λόγω της πίεσης θερμού νερού και ατμού βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

«Πιστεύουμε ότι οι αλλαγές στην περατότητα των αερίων ή αθέατες μαγματικές εισροές προκάλεσαν τη συσσώρευση πίεσης περίπου 500 μέτρα κάτω από την κορυφή», γράφουν οι επιστήμονες στη μελέτη τους.

Δεν σημαίνει έκρηξη, αλλά είναι μία σοβαρή προειδοποίηση

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένδειξη ότι επίκειται άμεση ή εκρηκτική δραστηριότητα. Ωστόσο, το γεγονός ότι το Ταφτάν δεν είναι τόσο «νεκρό» όσο νομίζαμε αλλάζει τα δεδομένα.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι το Ταφτάν είναι πιο ενεργό απ’ ό,τι πιστεύαμε», αναφέρουν οι συγγραφείς. «Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση του κινδύνου της ηφαιστειακής ζώνης Makran, δημιουργία δικτύων παρακολούθησης, επικαιροποίηση χαρτών κινδύνου και μέτρα μείωσης των επιπτώσεων».

