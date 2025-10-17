Φωτογράφος προσπαθούσε επί 10 χρόνια: Κατάφερε να αιχμαλωτίσει στην κάμερα τη σπάνια καφέ ύαινα

Το βραβείο για την καλύτερη φωτογραφία άγριας φύσης δόθηκε στον Wim van den Heever με τη σπάνια καφέ ύαινα.

Τη νύχτα, η εγκαταλελειμμένη πόλη εξόρυξης διαμαντιών Kolmanskop είναι σχεδόν άδεια. Οι τουρίστες που επισκέπτονται αυτόν τον οικισμό των αρχών του 20ού αιώνα κοντά στην ακτή του Ατλαντικού της Ναμίμπια για τα γεμάτα άμμο κτίριά του συνήθως τη νύχτα επιστρέφουν στα καταλύματα τους.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα κάποια...κίνηση στους έρημους δρόμους. Ανάμεσα στα σκιερά ερειπωμένα κτίρια και τα σοκάκια που είναι μισοβυθισμένα στην άμμο, κρύβεται η μορφή μιας μοναχικής καφέ ύαινας.

Δείτε τη φωτογραφία στο reader.gr