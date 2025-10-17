Θες να γίνεις viral προφανώς: Η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχεται ότι ΔΕΝ ξέρει πόσο κοστίζει το γάλα

Η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε πάλι να γίνει viral, αυτή τη φορά όχι για κάποιο fashion statement ή νέο brand, αλλά γιατί... δεν έχει ιδέα πόσο κάνει ένα κουτί γάλα!

Ένα απλό, λαϊκό κορίτσι αποδείχτηκε για μία ακόμη φορά πως είναι η Κιμ Καρντάσιαν. Μιλώντας στο podcast “Call Her Daddy” της Άλεξ Κούπερ, η 44χρονη δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε με χαμόγελο ότι δεν έχει «καμία ιδέα του πόσο κοστίζουν απλά πράγματα». «Θα ήθελα να ξέρω πόσο κάνει ένα κουτί γάλα», είπε χαρακτηριστικά και μας επιβεβαίωσε αυτό που υποψιαζόμασταν: ότι δεν ασχολείται καθόλου με το αντίστοιχο «καλάθι του νοικοκυριού» των ΗΠΑ...

Και κάπου εκεί, το ίντερνετ ξεσάλωσε.

Το X πήρε φωτιά με τα σχόλια

Μόλις η φράση της έκανε τον γύρο του διαδικτύου, τα social media πήραν φωτιά. «Ξέρεις πόσο πλούσιος πρέπει να είσαι για να πεις κάτι τέτοιο;», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος το πήγε ακόμα πιο μακριά: «Το να μη γνωρίζεις την τιμή του γάλακτος είναι ο απόλυτος ορισμός του δισεκατομμυριούχου».

Κάποιοι την κατηγόρησαν ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, άλλοι όμως τη στήριξαν: «Όλοι αυτό δεν θέλουμε; Να μπορούμε να αγοράζουμε ό,τι χρειαζόμαστε χωρίς να σκεφτόμαστε το κόστος;».

Η Κιμ, πάντως, έδειξε πως έχει πλήρη επίγνωση τουλάχιστον για τα… ακριβά της έξοδα. Όταν η κουβέντα πήγε στα μαλλιά και το μακιγιάζ της, είπε: «Μπορεί να κοστίζει και ένα εκατομμύριο δολάρια. Αυτά τα μαλλιά δεν είναι φτηνά». Και πρόσθεσε ότι συχνά δεν πληρώνει καν η ίδια — «αν είναι για τα γυρίσματα, τα πληρώνει η παραγωγή».

Στο ίδιο επεισόδιο μίλησε και για τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, αποκαλύπτοντας πως η ψυχική του κατάσταση επηρέασε σημαντικά τον γάμο τους. Μοιράστηκε, μάλιστα, το απίστευτο περιστατικό με τα Lamborghini που «εξαφανίζονταν» και «επανεμφανίζονταν» ανάλογα με τη διάθεση του Κάνιε.

Και μπορεί η Κιμ να μην ξέρει πόσο κάνει το γάλα, αλλά σίγουρα ξέρει πώς να κρατάει το κοινό της στην... τσίτα.

