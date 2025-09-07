Η Kim Karsashian μοιράστηκε μια λεπτομέρεια της διαθήκης της και έγινε viral (vid)

Η Kim Kardashian μοιράζεται μια λεπτομέρεια από τη διαθήκη της που τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της.

Για ακόμα μια φορά η Kim Kardashian κατάφερε να γίνει επίκεντρο και να συγκεντρώσει πάνω της τα βλέμματα των θαυμαστών της. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας έκανε μια αποκάλυψη για ένα προσωπικό της ζήτημα με αποτέλεσμα να τραβήξει την προσοχή του κόσμου.

Ένας ισχυρισμός που ήρθε ξανά στο προσκήνιο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αναφέρει ότι η μεγιστάνας και ιδιοκτήτρια των Skims έχει μια μάλλον εξειδικευμένη ρήτρα στη διαθήκη της: μια διάταξη που διασφαλίζει ότι τα μαλλιά και το μακιγιάζ της θα είναι έτοιμα όταν πεθάνει.

Σε ένα βίντεο που επανεμφανίστηκε από το «Elle», η Kardashian άδραξε την ευκαιρία να «διορθώσει» μερικούς από τους πιο παράξενους τίτλους ειδήσεων για εκείνη και την οικογένειά της.

Η συζήτηση σύντομα στράφηκε σε έναν συγκεκριμένο τίτλο: «Μην φοβάστε, τα μαλλιά της Kim Kardashian θα είναι πάντα χτενισμένα, σύμφωνα με τη θέλησή της».

Η απάντηση που έδωσε η ίδια; «Απολύτως». Και ομολόγησε: «Σίγουρα χρειάζομαι να φτιάξω τα μαλλιά μου, τα νύχια μου και το μακιγιάζ μου. Θέλω να δείχνω όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται».

Στη συνέχεια «ξαναέγραψε» τον τίτλο ώστε να λέει: «Τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα νύχια της Kim Kardashian θα είναι πάντα περιποιημένα, σύμφωνα με τη θέλησή της».

Αν και η συνέντευξη είναι πριν αρκετά χρόνια, έχει επανεμφανιστεί στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει συζητήσει, με ορισμένους θαυμαστές να την αποκαλούν «εμβληματική».

