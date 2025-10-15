Το σκοτεινό μυστικό που ανακάλυψε η NASA: Βρισκόταν 66 χρόνια κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας!

Η NASA αποκάλυψε ένα σκοτεινό μυστικό που κρυβόταν 30 μέτρα κάτω από τον παγετώνα της Γροιλανδίας, φέρνοντας στο φως τα ερείπια μιας μυστικής αμερικανικής στρατιωτικής βάσης του Ψυχρού Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια εναέριας αποστολής με αεροσκάφος Gulfstream III, ο επιστήμονας Τσαντ Γκριν και η ομάδα του εντόπισαν μέσω ραντάρ κάτι ασυνήθιστο κάτω από το στρώμα πάγου. Όπως δήλωσε ο κρυοσφαιρικός επιστήμονας Άλεξ Γκάρντνερ, «στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν», μέχρι που τα προηγμένα όργανα της NASA αποκάλυψαν «μεμονωμένες κατασκευές μιας μυστικής πόλης».

Το στρατόπεδο-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου

Αυτό που εντόπισαν δεν ήταν κάτι καινούργιο, αλλά ένα κομμάτι ξεχασμένης ιστορίας: η μυστική βάση Camp Century, που είχε χτιστεί από τον αμερικανικό στρατό το 1959 κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας. Η βάση ήταν μέρος του άκρως απόρρητου προγράμματος Project Iceworm, ενός σχεδίου για τη δημιουργία υπόγειων βάσεων εκτόξευσης πυρηνικών πυραύλων, ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να απαντήσουν σε ενδεχόμενη επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το συγκρότημα περιλάμβανε 21 τούνελ και λειτουργούσε με έναν πυρηνικό αντιδραστήρα — χωρίς, ωστόσο, να φιλοξενήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Δανία, που διοικεί τη Γροιλανδία, δεν είχε καν δώσει επίσημη άδεια για την κατασκευή, καθώς οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει το έργο ως «επιστημονικό πείραμα» για δοκιμές σε αρκτικές συνθήκες.

Η βάση έκλεισε μόλις οκτώ χρόνια αργότερα, το 1967, όταν διαπιστώθηκε ότι οι πάγοι δεν ήταν σταθεροί και το σχέδιο ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί. Οι Αμερικανοί απομάκρυναν τον πυρηνικό αντιδραστήρα, αλλά άφησαν πίσω τους ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία παραμένουν θαμμένα κάτω από τον πάγο εδώ και δεκαετίες.

Κίνδυνος από τα ραδιενεργά απόβλητα

Η μετακίνηση των πάγων έχει πλέον καταστρέψει το Camp Century, όμως τα όργανα της NASA κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τα ερείπιά του. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, αν η τήξη των πάγων συνεχιστεί, τα πυρηνικά κατάλοιπα ενδέχεται να εκτεθούν, προκαλώντας οικολογική καταστροφή στην περιοχή.

Όπως τονίζει ο Γκάρντνερ, «χωρίς ακριβή γνώση του πάχους του πάγου, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν οι παγετώνες στις ταχέως αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών και της ατμόσφαιρας». Ένα ξεχασμένο απομεινάρι του Ψυχρού Πολέμου μπορεί λοιπόν σύντομα να επιστρέψει στην επιφάνεια — και μαζί του, ένας νέος περιβαλλοντικός κίνδυνος.

