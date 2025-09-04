Λύθηκε το μυστήριο του πιο άσχημου ζώου στον κόσμο: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν γιατί οι αρσενικοί πίθηκοι με προβοσκίδα έχουν τόσο μεγάλες μύτες (vid)

Οι χαρακτηριστικοί πίθηκοι του Βόρνεο με τη μεγάλη μύτη δεν ξεχωρίζουν μόνο για την εμφάνισή τους. Νέα έρευνα δείχνει ότι το μέγεθος της μύτης τους επηρεάζει άμεσα τη φωνή και την κοινωνική τους θέση.

Οι αρσενικοί πίθηκοι του είδους proboscis monkey είναι αμέσως αναγνωρίσιμοι για τη μεγάλη, κρεμαστή (και άσχημη) μύτη τους, η οποία λειτουργεί ως σήμα κοινωνικής κυριαρχίας και σεξουαλικής ωριμότητας. Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει πως η χρησιμότητά της δεν περιορίζεται στην εμφάνιση.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οσάκα χρησιμοποίησαν αξονικές τομογραφίες και τρισδιάστατα μοντέλα για να μελετήσουν το εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας σε διατηρημένα δείγματα πιθήκων. Με προσομοιώσεις υπολογιστών ανακάλυψαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μύτη, τόσο χαμηλότερης συχνότητας είναι οι φωνές που παράγουν τα αρσενικά.

Οι φωνές αυτές, που μπορούν να ακουστούν έως και 7 χιλιόμετρα μέσα στη ζούγκλα, λειτουργούν ως «σήμα» προς τα θηλυκά αλλά και ως προειδοποίηση για τους ανταγωνιστές.

Η σημασία για το ζευγάρωμα

Τα χαμηλότερης συχνότητας καλέσματα φαίνεται να συνδέονται με μεγαλύτερο μέγεθος σώματος και σεξουαλική ωριμότητα, κρίσιμα στοιχεία για την επιλογή συντρόφου. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι, όπως και οι άνθρωποι ξεχωρίζουν από τη φωνή τους, έτσι και τα θηλυκά μπορούν να αναγνωρίζουν τον κυρίαρχο αρσενικό μέσα στην ομάδα.

Οι πίθηκοι αυτοί ζουν αποκλειστικά στο Βόρνεο, κοντά σε ποτάμια, μαγκρόβια και έλη. Οι κοινωνικές τους ομάδες οργανώνονται γύρω από έναν κυρίαρχο αρσενικό, έως επτά θηλυκά και τα μικρά τους. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν τα 22,5 κιλά, ενώ τα θηλυκά είναι περίπου στο μισό μέγεθος.

Παρά τα εξελικτικά πλεονεκτήματα, η μεγάλη μύτη έχει χαρίσει στο είδος τον τίτλο ενός από τα «πιο άσχημα ζώα» του κόσμου. Ωστόσο, για τα ίδια τα ζώα αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης, επικοινωνίας και αναπαραγωγής.

