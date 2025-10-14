Ντέβον 70 χρόνια μετά: Ψαράς πιάνει σπάνιο τόνο 210 κιλών και τον πουλάει 2.300 ευρώ

Ένας σπάνιος τόνος 210 κιλών αλιεύτηκε στα νερά του Ντέβον για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια και πωλήθηκε για 2.300 ευρώ. Η απρόσμενη εμφάνισή του έχει εντυπωσιάσει ψαράδες και χονδρέμπορους της περιοχής.

Βγήκε σε δημοπρασία!

Ο Ian Perkes, χονδρέμπορος και εξαγωγέας ψαριών με έδρα το Brixham, αγόρασε τον τόνο στην ψαραγορά της πόλης την περασμένη Πέμπτη. Το ψάρι δημοπρατήθηκε την επόμενη μέρα, με τον Perkes να αναδεικνύεται νικητής της δημοπρασίας.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν τόνοι στην περιοχή, έχουμε εικόνες που δείχνουν ότι τρέφονται έντονα, αλλά είναι σίγουρα το μεγαλύτερο ψάρι που έχει εκφορτωθεί στην αγορά του Brixham μέχρι στιγμής», τόνισε ο Perkes.

Η εμφάνιση τόνου μετά από 70 χρόνια απουσίας οφείλεται πιθανώς σε παράκαμψη από την συνήθη διαδρομή αναζήτησης τροφής του είδους. Ο Perkes, που ασχολείται με την ψαραγορά εδώ και 50 χρόνια, δηλώνει ότι είναι η πρώτη φορά που συναντά τόνο στα τοπικά νερά του Ντέβον. Η τελευταία καταγραφή τόνου στην περιοχή έγινε το 1952.

Τεχνικές και συμβουλές για ψάρεμα τόνου

Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, οι τόνοι έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται στα τοπικά ύδατα, προκαλώντας έκπληξη στους Βρετανούς ψαράδες. Για να πετύχουν στο ψάρεμα, οι ψαράδες χρησιμοποιούν μικρές βάρκες ώστε να μην τρομάζουν τα ψάρια, ενώ προτιμούν πετονιά, παρά το μέγεθος και το βάρος των τόνων.

«Υπάρχει μια αρκετά καλή ομάδα ψαράδων στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή», είπε ο Perkes στο BBC. Ένα μυστικό που χρησιμοποιούν είναι η αναχαίτιση του τόνου με αφρό, καθώς το ψάρι αποκαλύπτει την παρουσία του από τον αφρό που ανεβαίνει στην επιφάνεια του νερού.

Περιορισμοί στις πωλήσεις και εξαγωγές

Σύμφωνα με τον Perkes, οι πωλήσεις τόνου προς χώρες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα επιτρέπονται προς το παρόν. Οι κανονισμοί εξαγωγής προς την Ευρώπη απαιτούν όλα τα ψάρια να είναι πλήρως τυλιγμένα και να μεταφέρονται σε μεγάλα κιβώτια, κάτι που δεν είναι εφικτό με τον συγκεκριμένο τόνο. Συνεπώς, οι πωλήσεις θα γίνονται αποκλειστικά εντός Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αλιεία του τεράστιου τόνου αποτελεί ένα σπάνιο γεγονός για την περιοχή, ενισχύοντας την ελπίδα ότι τα μεγάλα ψάρια επιστρέφουν στα νερά του Ντέβον, μετά από δεκαετίες απουσίας.

