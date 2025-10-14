Η αμύθητη περιουσία του 19χρονου γιου του Τραμπ: Πώς κατάφερε να τη δημιουργήσει
- Το «χρυσό» άγγιγμα στα κρυπτονομίσματα
- Ακίνητα, επενδύσεις και... ο ανοιχτός δρόμος προς τα δισεκατομμύρια
- Το μέλλον δείχνει... Trump 2.0
Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο 19χρονος Μπάρον, φαίνεται πως δεν χρειάζεται να περιμένει... την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του για να γίνει εκατομμυριούχος. Σύμφωνα με το Forbes, ο νεαρός έχει ήδη καταφέρει να χτίσει περιουσία ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, χάρη σε μια σειρά από κινήσεις που δείχνουν ότι το επιχειρηματικό DNA της οικογένειας είναι ακμαιότατο.
Ο σχεδόν δίμετρος Μπάρον, που σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις, φαίνεται πως έχει παίξει ρόλο-κλειδί ακόμη και στην πολιτική εικόνα του πατέρα του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι ο γιος του τον βοήθησε να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους: λέγεται δε πως ήταν εκείνος που τον έπεισε να εμφανιστεί στο «The Joe Rogan Experience» — μια συνέντευξη που έκανε πάταγο, ξεπερνώντας τα 60 εκατ. views στο YouTube.
Το «χρυσό» άγγιγμα στα κρυπτονομίσματα
Μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του, ο Μπάρον ίδρυσε λίγο πριν τις εκλογές του 2024 την εταιρεία «World Liberty Financial (WLFI)», μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που απογειώθηκε μέσα σε λίγους μήνες.
Η αξία της εταιρείας εκτοξεύτηκε μετά τη νίκη του Τραμπ, φέρνοντας στην οικογένεια πάνω από 1,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Από αυτά, ο Μπάρον φέρεται να έχει αποκομίσει το 10%, δηλαδή περίπου 150 εκατ. δολάρια – ποσό που προέρχεται κυρίως από τα tokens που κατέχει.
Ακίνητα, επενδύσεις και... ο ανοιχτός δρόμος προς τα δισεκατομμύρια
Πέρα από τα κρυπτονομίσματα, ο Μπάρον φέρεται να έχει μερίδια σε οικογενειακές επιχειρήσεις και ακίνητα σε Φλόριντα και Νιου Τζέρσεϊ. Φυσικά, έχει ακόμη απόσταση να διανύσει για να φτάσει τον πατέρα του, καθώς υπολογίζετγαι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει προσωπική περιουσία ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά, όπως όλα δείχνουν, ο 19χρονος δεν έχει κανένα άγχος: το δικό του μονοπάτι προς την κορυφή έχει ήδη χαραχτεί.
Η μητέρα του, Μελάνια Τραμπ, δήλωσε στο «Fox & Friends» πως είναι ιδιαίτερα περήφανη για τον γιο της: «Είμαι πολύ περήφανη για τη γνώση του, ακόμα και στα πολιτικά. Ξέρει πώς σκέφτεται η νέα γενιά – δεν βλέπουν πια τηλεόραση, είναι όλοι στα tablets και στα κινητά».
Η ίδια πρόσθεσε ότι άφησε τον Μπάρον να κάνει το δικό του ξεκίνημα, ξεκινώντας το πανεπιστήμιο στο New York University. «Διδάσκουμε και καθοιδηγούμε τα παιδιά μας, αλλά όταν αυτά γίνονται 18-19 ετών, τους δίνουμε φτερά να πετάξουν. Πάντα σέβομαι το “ναι” και το “όχι” του Μπάρον – και το πού θέλει να βρίσκεται».
Το μέλλον δείχνει... Trump 2.0
Με το μυαλό του στραμμένο στην τεχνολογία, άνεση με τα media και μια οικονομική αφετηρία που πολλοί θα ζήλευαν, ο Μπάρον Τραμπ φαίνεται πως δεν σκοπεύει να μείνει στη σκιά του πατέρα του. Το όνομα «Τραμπ» έχει ήδη γραφτεί με χρυσά γράμματα — και, στην περίπτωση του Μπάρον, κυριολεκτικά.
