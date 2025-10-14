Η αμύθητη περιουσία του 19χρονου γιου του Τραμπ: Πώς κατάφερε να τη δημιουργήσει

Ο νεαρός Μπάρον Τραμπ έχει ήδη καταφέρει να χτίσει περιουσία ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, χάρη σε μια σειρά από κινήσεις που δείχνουν ότι το επιχειρηματικό DNA της οικογένειας είναι ζωντανό και... ακμαιότατο.

Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο 19χρονος Μπάρον, φαίνεται πως δεν χρειάζεται να περιμένει... την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του για να γίνει εκατομμυριούχος. Σύμφωνα με το Forbes, ο νεαρός έχει ήδη καταφέρει να χτίσει περιουσία ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, χάρη σε μια σειρά από κινήσεις που δείχνουν ότι το επιχειρηματικό DNA της οικογένειας είναι ακμαιότατο.

Ο σχεδόν δίμετρος Μπάρον, που σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις, φαίνεται πως έχει παίξει ρόλο-κλειδί ακόμη και στην πολιτική εικόνα του πατέρα του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι ο γιος του τον βοήθησε να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους: λέγεται δε πως ήταν εκείνος που τον έπεισε να εμφανιστεί στο «The Joe Rogan Experience» — μια συνέντευξη που έκανε πάταγο, ξεπερνώντας τα 60 εκατ. views στο YouTube.

Το «χρυσό» άγγιγμα στα κρυπτονομίσματα

Μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του, ο Μπάρον ίδρυσε λίγο πριν τις εκλογές του 2024 την εταιρεία «World Liberty Financial (WLFI)», μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που απογειώθηκε μέσα σε λίγους μήνες.

Η αξία της εταιρείας εκτοξεύτηκε μετά τη νίκη του Τραμπ, φέρνοντας στην οικογένεια πάνω από 1,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Από αυτά, ο Μπάρον φέρεται να έχει αποκομίσει το 10%, δηλαδή περίπου 150 εκατ. δολάρια – ποσό που προέρχεται κυρίως από τα tokens που κατέχει.

Ακίνητα, επενδύσεις και... ο ανοιχτός δρόμος προς τα δισεκατομμύρια

Πέρα από τα κρυπτονομίσματα, ο Μπάρον φέρεται να έχει μερίδια σε οικογενειακές επιχειρήσεις και ακίνητα σε Φλόριντα και Νιου Τζέρσεϊ. Φυσικά, έχει ακόμη απόσταση να διανύσει για να φτάσει τον πατέρα του, καθώς υπολογίζετγαι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει προσωπική περιουσία ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά, όπως όλα δείχνουν, ο 19χρονος δεν έχει κανένα άγχος: το δικό του μονοπάτι προς την κορυφή έχει ήδη χαραχτεί.

Η μητέρα του, Μελάνια Τραμπ, δήλωσε στο «Fox & Friends» πως είναι ιδιαίτερα περήφανη για τον γιο της: «Είμαι πολύ περήφανη για τη γνώση του, ακόμα και στα πολιτικά. Ξέρει πώς σκέφτεται η νέα γενιά – δεν βλέπουν πια τηλεόραση, είναι όλοι στα tablets και στα κινητά».

Η ίδια πρόσθεσε ότι άφησε τον Μπάρον να κάνει το δικό του ξεκίνημα, ξεκινώντας το πανεπιστήμιο στο New York University. «Διδάσκουμε και καθοιδηγούμε τα παιδιά μας, αλλά όταν αυτά γίνονται 18-19 ετών, τους δίνουμε φτερά να πετάξουν. Πάντα σέβομαι το “ναι” και το “όχι” του Μπάρον – και το πού θέλει να βρίσκεται».

Το μέλλον δείχνει... Trump 2.0

Με το μυαλό του στραμμένο στην τεχνολογία, άνεση με τα media και μια οικονομική αφετηρία που πολλοί θα ζήλευαν, ο Μπάρον Τραμπ φαίνεται πως δεν σκοπεύει να μείνει στη σκιά του πατέρα του. Το όνομα «Τραμπ» έχει ήδη γραφτεί με χρυσά γράμματα — και, στην περίπτωση του Μπάρον, κυριολεκτικά.