BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

Έρευνα του βρετανικού μέσου αποκαλύπτει ένα τεράστιο δίκτυο που εξαπατά γονείς και παιδιά εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και την απελπισία τους

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχωρά το BBC για την εκμετάλλευση της ανθρώπινου πόνου, με θύματα μικρά παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Σε μία πολύμηνη έρευνα του βρετανικού δικτύου, απελπισμένοι γονείς άρρωστων ή ετοιμοθάνατων παιδιών πέφτουν θύματα εκμετάλλευση από διαδικτυακές εκστρατείες απάτης, χωρίς ποτέ να παίρνουν τα χρήματα που δωρίζονται σε εκστρατείες που ισχυρίζονται ότι συγκεντρώνονται για να σώσουν ζωές.

Εντοπίστηκαν 15 οικογένειες που δηλώνουν ότι δεν έλαβαν σχεδόν τίποτα από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν και συχνά δεν είχαν ιδέα ότι οι εκστρατείες είχαν καν δημοσιευτεί, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκαν σε οδυνηρές κινηματογραφικές λήψεις.

