Τι συμβαίνει κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων; Η «ανωμαλία» που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη Γη

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια «ανωμαλία» κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων, ανόμοια με οτιδήποτε άλλο στη Γη.

Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε μια «ανωμαλία» κάτω από τις Βερμούδες, η οποία δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που έχει παρατηρηθεί ποτέ στη Γη.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούν το όνομα Βερμούδες, σκέφτονται φυσικά το Τρίγωνο των Βερμούδων, εκείνο το μυστηριώδες τμήμα του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού που απέκτησε μια τρομακτική φήμη ως περιοχή όπου τα πλοία και τα αεροπλάνα έρχονται αντιμέτωπα με περίεργες καταστάσεις.

Το μυστήριο αυτό φαίνεται ότι έχει λυθεί, καθώς ένας συνδυασμός παραγόντων δημιουργούσε πελώρια κύματα, τα οποία αποτελούσαν μεγαλύτερο κίνδυνο για τα πλοία, ενώ τα αεροπορικά δυστυχήματα αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπινο λάθος των πληρωμάτων.

Τι συμβαίνει κάτω από τις Βερμούδες

Στην προκειμένη περίπτωση, το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο τι συμβαίνει στις Βερμούδες, όσο τι βρίσκεται από κάτω τους, καθώς μια πρόσφατη μελέτη ανακάλυψε μια γιγαντιαία δομή κάτω από το νησί του Βόρειου Ατλαντικού.

Στον ωκεάνιο φλοιό κάτω από τις Βερμούδες υπάρχει ένα στρώμα πετρώματος πάχους περίπου 20 χιλιομέτρων, κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη Γη. Ο δρ. William Frazer, από το Carnegie Science στην Ουάσινγκτον DC, εξήγησε στο Live Science γιατί αυτό το τεράστιο κομμάτι υποθαλάσσιου βράχου είναι τόσο ξεχωριστό και μοναδικό.

«Συνήθως, έχεις το κάτω μέρος του ωκεάνιου φλοιού και στη συνέχεια αναμένεται να βρίσκεται ο μανδύας. Αλλά στις Βερμούδες υπάρχει αυτό το άλλο στρώμα, το οποίο έχει τοποθετηθεί κάτω από τον φλοιό, μέσα στην τεκτονική πλάκα πάνω στην οποία βρίσκονται οι Βερμούδες», ανέφερε.

Από πού ακριβώς προήλθε αυτό το ανεξήγητα παχύ τμήμα πετρώματος κάτω από τις Βερμούδες παραμένει άγνωστο, όμως ο δρ. Frazer πρότεινε ότι ίσως βοηθά να υποδηλωθεί κάτι σημαντικό σχετικά με την ίδια την ύπαρξη του νησιού ως χερσαίας μάζας που υψώνεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Γρίφος το ωκεάνιο ύψωμα

Οι Βερμούδες βρίσκονται πάνω σε ένα ωκεάνιο ύψωμα, αλλά η ηφαιστειακή δραστηριότητα που δημιούργησε αυτό το ύψωμα αποτελεί ένα είδος γρίφου, καθώς η τελευταία γνωστή έκρηξη στο νησί συνέβη πριν από 31 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πιθανό αυτή η τελευταία έκρηξη να ανύψωσε σημαντικά τον πυθμένα του ωκεανού και η γιγαντιαία πετρώδης ανωμαλία που ανακάλυψαν οι επιστήμονες να αποτελεί απόδειξη εκείνης της έκρηξης.

«Η κατανόηση ενός τόπου όπως οι Βερμούδες, που αποτελεί μια ακραία περίπτωση, είναι σημαντική για να κατανοήσουμε και τόπους που είναι λιγότερο ακραίοι», είπε ο δρ. Frazer. «Μας δίνει μια εικόνα για το ποιες είναι οι πιο φυσιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη και ποιες είναι οι πιο ακραίες».

Υπάρχουν κάθε είδους εντυπωσιακές ανακαλύψεις που μπορούν να γίνουν μελετώντας τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως έδειξε και μια άλλη ομάδα ερευνητών που βρήκε μια χαμένη ήπειρο. Γνωστή ως Zealandia ή Te Riu-a-Māui, αυτή η όγδοη ήπειρος είναι ηλικίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου ετών, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται κάτω από το νερό, γι’ αυτό και μέχρι πρόσφατα δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί.

