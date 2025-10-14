«Ήταν σαν μαφία»: Βρετανοί πέφτουν θύματα απάτης 500.000€ στα σπίτια τους στο Αλικάντε

Βρετανοί αγοραστές καταγγέλλουν απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε σπίτια στο Αλικάντε. Παράνομες άδειες, «μαφιόζικες» πρακτικές και χρόνια δικαστικής μάχης.

Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο ήρθε στο φως στην Ισπανία, με εκατοντάδες Βρετανούς συνταξιούχους να χάνουν τις οικονομίες μιας ζωής. Περισσότεροι από 500 αγοραστές εξαπατήθηκαν από κατασκευαστές και τοπικούς αξιωματούχους που πωλούσαν παράνομα σπίτια σε προστατευόμενη γη κοντά στο Αλικάντε, με τη ζημιά να αγγίζει τις 500.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Μετά από δύο δεκαετίες δικαστικής διαμάχης, το Δικαστήριο του Αλικάντε καταδίκασε τρεις κατασκευαστές, έναν δημοτικό αρχιτέκτονα και έναν πρώην δήμαρχο της πόλης Llíber για απάτη και κακοδιοίκηση. Η υπόθεση, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αποκαλύπτει ένα δίκτυο διαφθοράς που εκμεταλλεύτηκε την κατασκευαστική άνθηση της εποχής.

«Ήταν σαν μια μαφία»

Ο Άντριαν Χομπς, 67 ετών, από το Σαουθάμπτον, πλήρωσε 500.000 ευρώ το 2001 για το σπίτι του στο Llíber -χωρίς να γνωρίζει ότι βρισκόταν σε ζώνη όπου «απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφή αστικής ανάπτυξης». «Ήταν σαν μαφία», δήλωσε στους Times, περιγράφοντας τον εφιάλτη που βίωσαν δεκάδες συνταξιούχοι συμπατριώτες του.

Ανάμεσά τους και η Τζουν Μέισον, 73 ετών, που πλήρωσε 250.000 ευρώ για ένα σπίτι το 2002. Όταν ανακάλυψε ότι το ακίνητο ήταν παράνομο, αναγκάστηκε να το πουλήσει πολύ κάτω από την αξία του. «Μας εξαπάτησαν, μας κατέστρεψαν οικονομικά και ψυχολογικά», δήλωσε η ίδια.

Αξιωματούχοι μέσα στην απάτη

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο τότε δήμαρχος Χοσέ Μας γνώριζε ότι οι άδειες ήταν παράνομες, αλλά ενέκρινε την κατασκευή, ενώ ο δημοτικός αρχιτέκτονας και οι εργολάβοι Μιγκέλ Μουντάνερ Αλομάρ, Πίτερ Σμιντ και Τρέβορ Μπουρν συνεργάστηκαν για να καλύψουν την απάτη.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει ποινές φυλάκισης με αναστολή για τους κατασκευαστές και τον αρχιτέκτονα, καθώς και απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος για τον πρώην δήμαρχο. Επιπλέον, διατάχθηκε αποζημίωση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στους πληγέντες αγοραστές.

Ο Άντριαν Χομπς, που ηγήθηκε της εκστρατείας για δικαιοσύνη, αποκάλυψε ότι 40 από τα θύματα έχουν πεθάνει προτού δουν δικαίωση. «Δεν ήταν απλώς μια οικονομική απάτη. Μας στέρησαν την αξιοπρέπεια και την πίστη στους θεσμούς», δήλωσε συγκινημένος.

Η υπόθεση του Αλικάντε θεωρείται πλέον ορόσημο για την προστασία των ξένων αγοραστών ακινήτων στην Ισπανία, που για χρόνια έπεφταν θύματα αδιαφάνειας και παρανομιών στον κατασκευαστικό τομέα.

