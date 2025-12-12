Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών

Η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας, γνωστή για τα μυθιστορήματα που περιέγραφαν τη ζωή της μεσαίας τάξης, πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της στο Oxfordshire.

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η Τρόλοπ είχε λάβει το χαϊδευτικό προσωνύμιο «Βασίλισσα της σάγκα Άγκα» (Queen of the Aga saga), καθώς τα μυθιστορήματά της επικεντρώνονταν συχνά σε ρομαντικές ιστορίες και ίντριγκες στην αγγλική μεσαία τάξη.

Οι κόρες της, Λουίζ και Αντόνια, ανακοίνωσαν ότι η «αγαπημένη και εμπνευσμένη μητέρα» τους πέθανε «ειρηνικά στην κατοικία της στο Oxfordshire» την Πέμπτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr