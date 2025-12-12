Σκάνδαλο με τον διευθυντή του Habertürk: Φέρεται να προωθούσε παρουσιάστριες για σεξ και ναρκωτικά

Στη φυλακή ο αρχισυντάκτης του Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, κατηγορούμενος για χρήση ναρκωτικών και εκμετάλλευση γυναικών.

Τουρκικό δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη διέταξε την προφυλάκιση του αρχισυντάκτη του Habertürk TV, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, μαζί με τρεις συνεργάτες του.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι ύποπτοι κατηγορούνται για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παροχή χώρου σε άλλους ώστε να κάνουν χρήση. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι συνδύαζαν τη χρήση ναρκωτικών με σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

