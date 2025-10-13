Σπάνια πάθηση στη μύτη ενός Σκωτσέζου άλλαξε τη ζωή του: Οι γιατροί έμειναν άναυδοι

Ο Gerard McAliece από τη Σκωτία ζούσε με σπάνια πάθηση που μεγάλωνε συνεχώς τη μύτη του, καθιστώντας δύσκολη ακόμα και τη... στοργή στη σύζυγό του. Μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση του άλλαξε εντελώς τη ζωή.

Ένας 68χρονος Σκωτσέζος, ο Gerard McAliece από το Kilmacolm, αντιμετώπιζε για χρόνια μια σπάνια δερματική πάθηση που είχε ως αποτέλεσμα η μύτη του να μεγαλώνει συνεχώς, καθιστώντας δύσκολο ακόμα και το να φάει, να πιει ή να φιλήσει τη σύζυγό του.

Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν ο Gerard παρατήρησε μικρές αλλαγές στη μύτη του, τις οποίες αρχικά απέδωσε στη φυσιολογική διαδικασία γήρανσης. Με τον καιρό, όμως, οι αλλαγές έγιναν εμφανείς και περιοριστικές. Ο ίδιος περιέγραψε: «Απλώς συνέχιζε να μεγαλώνει και προσπαθούσα να το αγνοήσω όσο μπορούσα».

Η κατάσταση επηρέαζε την καθημερινότητά του. «Δεν είχα καταφέρει να φιλήσω τη σύζυγό μου για χρόνια», αποκάλυψε. Παρά τις προσπάθειες να βρει βοήθεια μέσω του συστήματος υγείας (NHS), οι γιατροί αρχικά δεν θεωρούσαν το ζήτημα ιατρικό, καθώς η πάθηση θεωρήθηκε αισθητική.

Η λύση ήρθε χάρη στην επίμονη παρέμβαση της συζύγου του, Κάρολ, που επικοινώνησε με την κλινική Ever στη Γλασκώβη, γνωστή για την εμπειρία της σε περιπτώσεις ρινοφύματος. Σε μια περίπλοκη τετράωρη χειρουργική επέμβαση υπό την καθοδήγηση του Δρ. Cormac Convery, οι χειρουργοί αφαίρεσαν την περίσσεια ιστού και αναμόρφωσαν πλήρως τη μύτη του Gerard.

Άναυδοι οι γιατροί

«Δεν είχαμε συναντήσει κάτι ανάλογο. Ήταν η μεγαλύτερη επέμβαση που είχαμε αναλάβει ποτέ», είπε ο Δρ. Convery, «αλλά όλα πήγαν όπως είχε σχεδιαστεί».

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και άλλαξαν τη ζωή του παππού: «Το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Τώρα μπορώ να μιλήσω με κόσμο, να πηγαίνω για μια μπύρα και να απολαμβάνω γεύματα σε εστιατόρια μαζί με τη σύζυγό μου, κάτι που δεν κάναμε για χρόνια», δήλωσε ο Gerard.

Ο Jonathan Toye, διευθύνων σύμβουλος της κλινικής Ever, τόνισε ότι η περίπτωση του Gerard ήταν από τις πιο προχωρημένες που έχουν αντιμετωπίσει και υπέδειξε πόσο συχνά οι ασθενείς απογοητεύονται από την αδυναμία του NHS να παρέχει άμεση βοήθεια.

Ο Gerard ελπίζει ότι η ιστορία του θα ενθαρρύνει άλλους με παρόμοιο πρόβλημα να ζητήσουν βοήθεια έγκαιρα: «Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω στη θέση που ήμουν εγώ, η συμβουλή μου είναι: μην περιμένετε. Απλώς κάντε το».

