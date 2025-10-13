Το Netflix έκανε έξαλλο τον Τζήμερο: «Πανηγύρι» στα σχόλια κάτω από ανάρτησή του
Η ανάρτηση του Τζήμερου για τις ταινίες του Netflix έγινε viral.
Ο Θάνος Τζήμερος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης, αυτή τη φορά με αφορμή μια ανάρτησή του στο Facebook.
Ο ίδιος σχολίασε την κατηγορία ταινιών που εμφανίστηκε στο Netflix με τίτλο «Ψυχολογικές ταινίες με μπάτσους», γράφοντας πως πρόκειται για την «επίσημη ορολογία του Netflix».
@Photo credits: eurokinissi