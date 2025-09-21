Άρια Καλύβα για Πρωινό: «Το κάρμα είναι μια ανελέητη σκύλα και πήραν τη θέση που τους αξίζει» (vid)

Η Άρια Καλύβα μίλησε ανοιχτά για την αποχώρησή της από το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα και εξαπέλυσε αιχμές για κάποιους «υπονομευτικούς παράγοντες» και τον Σταύρο Μπαλάσκα.

Η Άρια Καλύβα αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της «μεταγραφή» από το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, μιλώντας στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι», τρεις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του Power Talk στον ΣΚΑΪ.

«Είδα όλες τις εκπομπές, μου άρεσε το Πρωινό, μου αρέσει ο Γιώργος. Είναι ένας θυελλώδης τηλεοπτικός έρωτας και θα παραμείνει. Μου λείπει αλλά στη ζωή κύκλοι ανοίγουν, κύκλοι κλείνουν, δεν ξέρεις πότε θα ξαναβρεθούμε. Θέλω να πάει καλά, θα χαρώ, γιατί το αξίζει», είπε χαρακτηριστικά.

Οι λόγοι αποχώρησης από το «Πρωινό»

Η δημοσιογράφος δεν δίστασε να αναφερθεί ανοιχτά και στους λόγους της αποχώρησής της: «Ήταν προσωπικοί λόγοι που αποχώρησα από το Πρωινό. Υπήρξαν παράγοντες που λειτούργησαν υπονομευτικά στην αρχή, έφτασαν όμως να πυροβολούν τα πόδια τους και επειδή το κάρμα είναι μια ανελέητη σκύλα, πήραν τελικά τη θέση που τους αξίζει».

Οι αιχμές για τον Σταύρο Μπαλάσκα

Σχολιάζοντας το τηλεοπτικό τρέιλερ του Πρωινού, είπε: «Μου άρεσε, νομίζω ότι στα ραβασάκια που έστειλε ο Γιώργος έλεγε αλήθειες».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν μου αρέσει καθόλου που απευθύνεται σε συναδέλφους χαρακτηρίζοντάς τες “κοριτσάκια”. Κοριτσάκια δεν υπάρχουν, ας ανοίξει και κανένα λεξικό, γιατί είναι άλλη η γλώσσα της τηλεόρασης. […] Εγώ δεν έχω μετανιώσει για τίποτα που έχω πει, δεν ευθύνομαι εγώ για το πώς τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι».

Η νέα συνεργασία με την Τατιάνα

Σε ερώτηση για το νέο της ξεκίνημα, η Άρια Καλύβα δήλωσε: «Ήταν μια πρόκληση για μένα, ήθελα διακαώς να συνεργαστώ με την Τατιάνα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ήρεμη δύναμη, κάνει καλά αυτό που ξέρει να κάνει».

