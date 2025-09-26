Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε την μπλούζα του στον αέρα του «Πρωινού» και ζήτησε δημόσια συγγνώμη

Αμηχανία στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε την μπλούζα του στον αέρα, αιφνιδιάζοντας πάνελ και τηλεθεατές. Τι είπε στη συνέχεια, ζητώντας συγγνώμη.

Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αμηχανία το πρωί της Παρασκευής (26/09) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις ως πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., σήκωσε ξαφνικά την μπλούζα του μπροστά στην κάμερα, αφήνοντας άφωνους παρουσιαστές και κοινό.

Το στιγμιότυπο

Η αφορμή για το περιστατικό

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Γιώργο Λιάγκα για το ντύσιμο και τις… συγκρίσεις με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο παρουσιαστής αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ο κόσμος ζητά να σε δει σε ανάλογες αγροτικές εργασίες, όπως τον Καλλιακμάνη». Ο Μπαλάσκας, χαμογελώντας, απάντησε πως «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» και, χωρίς προειδοποίηση, σήκωσε τη μπλούζα του δείχνοντας το στέρνο του.

Η κίνηση αιφνιδίασε το πάνελ, με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά άμεσα ζητώντας συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό: «Συγγνώμη, δεν ήταν σωστό».

Η τοποθέτηση μετά τις διαφημίσεις

Με την επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Λιάγκας επανήλθε στο θέμα, τονίζοντας ότι η κίνηση του καλεσμένου του ήταν αυθόρμητη. «Κάποιοι μπορεί να το πάρουν με χιούμορ, αλλά αισθητικά δεν ήταν ωραίο», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη στον αέρα της εκπομπής.

Η συγγνώμη του Σταύρου Μπαλάσκα

Ο ίδιος ο Σταύρος Μπαλάσκας πήρε στη συνέχεια τον λόγο για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. «Ήταν αυθόρμητο. Ζητώ συγγνώμη, έκανα πλάκα γιατί είμαι φίλος με τον Γιώργο Καλλιακμάνη», ανέφερε, κλείνοντας το θέμα και εκφράζοντας εκ νέου τη λύπη του «σε όποιον ενοχλήθηκε, οπτικά ή ουσιαστικά».

