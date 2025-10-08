Συγκλονιστική περιγραφή Έλληνα ακτιβιστή που βρέθηκε κρατούμενος στο Ισραήλ: «Μας άφησαν 5 ώρες γυμνούς σε φουλ ψύξη» (vid)

Ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος μέλος της αποστολής που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα περιέγραψε όσα βίωσε, κρατούμενος από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega βρέθηκε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Ο Έλληνας ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασώστης προσφύγων στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 αναχώρησε από τη Σύρο με το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο», μέλος της παγκόσμιας αποστολής Global Sumud Flotilla, με τελικό προορισμό τη Γάζα προκειμένου να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης.

Εκεί τα πλοία δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις του Ισραήλ και οι επιβαίνοντας συνελήφθησαν και κρατήθηκαν από τις αρχές της χώρας. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος περιέγραψε όλα όσα βίωσαν οι ακτιβιστές από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Μας άφησαν στο λιμάνι 10-12 ώρες και έστησαν ένα σόου μπροστά σε κρατούμενους. Ήταν μια εικόνα Γκουαντάναμο. Ήρθε ένας υπουργός και έβγαλε λόγο μπροστά σε 500 δεμένους πισθάγκωνα, λέγοντας ότι ''είστε τρομοκράτες της Χαμάς, θα πληρώσετε όλοι, ήρθατε εδώ να σκοτώσετε παιδιά Εβραίων και θα καθίσετε στη φυλακή 1-1,5 μήνα.

Εκεί αντιδράσαμε και στιγμιαία ακούστηκε ένα ''Λευτεριά στην Παλαιστίνη'' σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και τότε οι φρουροί επιτέθηκαν ξανά. Άρχισαν να κλωτσούν τον κόσμο, άρχισαν να παίρνουν ανθρώπους σηκωτούς χωρίς να ξέρουμε που τους πήγαν και μας τιμώρησαν συλλογικά. Μας έδεσαν με tyrap πολύ σφιχτά και μας άφησαν 6 ώρες χωρίς νερό για 24 ώρες», ανέφερε αρχικά.

«Μας άφησαν γυμνούς σε κλούβα με την ψύξη στο φουλ»

Ο ακτιβιστής συνέχισε να περιγράφει τα βασανιστήρια που υπέστησαν λέγοντας: «Μας έδεσαν τα μάτια και μας πήγαν σε μια κλούβα για 5 ώρες. Εκεί μας έβγαλαν τα ρούχα και έβαλαν την ψύξη στο φουλ».

Όσο για το αν φοβήθηκε, απάντησε: «Φοβήθηκα πολύ για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Οι άνθρωποι έτρεμαν και για να επιβιώσουν αγκαλιαζόντουσαν μέσα στην κλούβα. Το πιο σοβαρό που μας συνέβη είναι ότι όταν μας πήγαν στη φυλακή μας απαγόρευσαν πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα. Μάλιστα, το δικό μου προσωπικό φαρμακείο το πήραν και το πέταξαν επιδεικτικά μπροστά μου.

Την τρίτη μέρα στη φυλακή υπήρχαν άνθρωποι που χρειάζονταν ινσουλίνη αλλά οι Ισραηλινοί μας αγνοούσαν. Φωνάζαμε όλοι ''ινσουλίνη για το κελί 16'' και τότε μας απάντησαν ότι ''δεν έχουμε φάρμακα για ζώα''. Κατά τύχη δεν πέθανε άνθρωπος στα χέρια τους. Δεν τους νοιάζει καθόλου για την ανθρώπινη ζωή».

