Σολωμού: «Όταν βλέπω έναν άνδρα που μου αρέσει, κάνω πάντα την πρώτη κίνηση, έχω φάει χυλόπιτα» (vid)

Αποκαλυπτική η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε σε προσωπικά της ζητήματα.

Καλεσμένη στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega βρέθηκε η Μαρία Σολωμού. Η ηθοποιός δεν δίστασε μάλιστα, να αναφερθεί σε πιο προσωπικά της ζητήματα.

Αρχικά η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, αλλά και τη συστολή που νιώθει μέχρι και σήμερα. «Ήμουν ένα παιδάκι μέχρι τα 12 μου κολλημένη δίπλα στη μαμά μου. Δεν πήγαινα στα πάρτι, δεν ήμουν κοινωνική, ντρεπόμουν. Ακόμα ντρέπομαι, είμαι πολύ μαζεμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να πω ποίημα στο σχολείο. Εκεί στα 13 αποφάσισα να μοιάσω με κορίτσι».

Η Μαρία Σολωμού στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν διστάζει να κάνει την πρώτη όταν της αρέσει ένας άνδρας. «Όταν βλέπω κάποιον που μου αρέσει δεν περιμένω. Υπάρχει περίπτωση να στείλω σφηνάκι, να πάω να συστηθώ. Όσες φορές έχω κάνει πρώτη κίνηση έχω φάει τέτοια μούφα! Σε μένα προσωπικά δεν έχει λειτουργήσει. Με άντρες που ήμουν εγώ πιο ζεστή, οι άνθρωποι δεν ήθελαν ιδιαίτερα. Ήταν… χλαπάτσα».

Σε άλλο σημείο της κουβέντας η ηθοποιός ανέφερε ότι οι νεότεροι άνδρες πλέον δεν φλερτάρουν. «Οι νεότεροι, πλέον μέχρι τα 35, δεν φλερτάρουν κι αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ή είναι το φαινόμενο του ''κοριτσάρα'', που άκουσα φέτος και μου έφυγαν τα σαγόνια ή το φαινόμενο του κάθομαι απέναντι και δεν σου μιλάω όλο το βράδυ και την επόμενη θα σου στείλω μήνυμα στο Instagram. Τι είναι αυτό, θα τρελαθούμε;».

