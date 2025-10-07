«Ο κόσμος έχει τρελαθεί»: Βρήκε πακέτο διακοπών στην Ελλάδα με 350 ευρώ τα οποία έγιναν 20 εκατομμύρια!

Ένας άνδρας προσπάθησε να κλείσει διακοπές στην Ελλάδα για 350 ευρώ, αλλά το σύστημα τού εμφάνισε τελική τιμή 20 εκατομμύρια ευρώ. Το απίστευτο περιστατικό έγινε viral.

Ένα απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ένας άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε να κλείσει ένα πακέτο διακοπών με προορισμό την Ελλάδα αξίας περίπου 350 ευρώ, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τιμή που άγγιζε τα… 20 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα 350 ευρώ στα 10 εκατομμύρια το άτομο

Ο 36χρονος Μπραντ, διευθυντής σούπερ μάρκετ, ήθελε να οργανώσει μια τετραήμερη απόδραση με τη σύζυγό του στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν μπήκε να ολοκληρώσει την κράτηση, έμεινε άφωνος βλέποντας ότι το πακέτο είχε εκτοξευθεί από τα 350 ευρώ ανά άτομο σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του στο Reddit, γράφοντας: «Κάνω κράτηση για μια απόδραση για εμένα και τη σύζυγό μου και ξαφνικά εμφανίζεται το μήνυμα: "Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η τιμή των διακοπών σας έχει αυξηθεί"».

Το τεχνικό σφάλμα και η απάντηση της TUI

Ο Μπραντ είχε κάνει την κράτηση μέσω της Skyscanner, αλλά ο πάροχος του ταξιδιωτικού πακέτου ήταν η TUI. Όταν η ανάρτησή του έγινε viral, εκπρόσωπος της TUI παραδέχθηκε ότι πρόκειται για τεχνικό σφάλμα στον ιστότοπο, το οποίο διορθώθηκε άμεσα. Στο στιγμιότυπο που ανέβασε ο χρήστης, φαινόταν μάλιστα πως η προσφορά περιλάμβανε «έκπτωση» δύο εκατομμυρίων ευρώ, κάνοντάς το περιστατικό ακόμη πιο παράλογο.

«Δυστυχώς, δεν έχω 18 εκατομμύρια λίρες στην τράπεζα για τέσσερις μέρες στην Αθήνα, ακόμη κι αν μου κάνουν έκπτωση δύο εκατομμυρίων», σχολίασε με χιούμορ ο Μπραντ.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να αστειεύονται για τις τιμές των διακοπών: «Ο κόσμος έχει τρελαθεί! Με αυτή την τιμή θα μείνετε μόνο στο αεροπλάνο;», «Φαίνεται σαν μόλις χθες που μπορούσαμε να πάμε all-inclusive στην Τενερίφη για 8 εκατομμύρια λίρες».

Η άνθηση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

Το περιστατικό ανέδειξε μια παράπλευρη πτυχή της ραγδαίας ανάπτυξης των online ταξιδιωτικών πλατφορμών, όπως η Skyscanner και η Expedia. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), η ψηφιοποίηση του τουρισμού έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση της ζήτησης και στην αυτονομία των ταξιδιωτών, που πλέον οργανώνουν μόνοι τους τα ταξίδια τους. Ωστόσο, όπως απέδειξε η εμπειρία του Μπραντ, ακόμα και ένα μικρό τεχνικό λάθος μπορεί να μετατρέψει ένα οικονομικό πακέτο διακοπών σε… πολυτελή περιπέτεια εκατομμυρίων ευρώ.

