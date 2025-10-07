Ξένος Vlogger τρώει το πιο 'βρώμικο' φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς (vid)

Ξένος vlogger προκαλεί αντιδράσεις με το viral βίντεό του για το “βρώμικο” street food της Ινδίας. Δοκίμασε Club Kachori στην Καλκούτα.

Όταν η περιέργεια συναντά τη γεύση. Η Ινδία είναι γνωστή παγκοσμίως για τα πολύχρωμα street food, τα μοναδικά αρώματα και τις έντονες γεύσεις. Πρόσφατα, ο γνωστός food vlogger Nativety τράβηξε τα βλέμματα του διαδικτύου με ένα viral βίντεο με τίτλο “Long Line for DIRTY Street Food in India”, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Σε μια πολυσύχναστη γωνιά της Καλκούτας, καταγράφει ένα τεράστιο πλήθος να περιμένει για μία μόνο λιχουδιά το διάσημο Club Kachori. Παρά τις αμφιβολίες του για την υγιεινή, δεν δίστασε να σταθεί στην ουρά, να συνομιλήσει με ντόπιους και να δοκιμάσει το πολυσυζητημένο street food.

“Το πιο ανθυγιεινό street food στον κόσμο… αλλά είναι υπέροχο!”

Αρχικά σκεπτικός, ο Nativety λέει: «Αυτό είναι σίγουρα το πιο ανθυγιεινό φαγητό στον κόσμο». Μετά την πρώτη μπουκιά όμως, η άποψή του αλλάζει ριζικά. «Είναι τέλειο και όμως είναι τέλειο.»

Η αυθεντική αντίδρασή του απέδειξε πως οι πραγματικές γεύσεις της Ινδίας κρύβονται εκεί που δεν το περιμένεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ξένος vlogger εξυμνεί το ινδικό street food. Τον Νοέμβριο, ο Sean Hammond έγινε viral με το βίντεο του από το Δελχί, όπου περιέγραψε τις ζωντανές αγορές, το πολυπολιτισμικό φαγητό και την απίστευτη φιλοξενία των Ινδών. Επισκέφθηκε το Humayun’s Tomb, τον Ναό Λωτού και το Akshardham Temple, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ινδική κουλτούρα.

