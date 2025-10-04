Πάνος Ρούτσι: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Άδωνι Γεωργιάδη, έχει αποδείξει ποιος είναι» (vid)

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίσει τον αγώνα του κάνοντας απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του παιδιού του που χάθηκε στα Τέμπη, δεν θέλησε να αναφερθεί στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους εμφανίστηκε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο πατέρας του αδικοχαμένου στα Τέμπη, Ντένις, συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να πάρει απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του μετά την μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας την Παρασκευή.

«Απ' ότι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του. Οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν εκρίθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο ίδιος επικοινώνησε ως υπουργός Υγείας, για να δείξει «το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας», λαμβάνοντας απάντηση από τους γιατρούς ότι δεν έχει παθολογικά ευρήματα.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Έχει αποδείξει ποιος είναι. Νομίζω ότι οι Έλληνες πλέον έχουν καταλάβει με ποιον έχουν να κάνουν. Οχι, δεν θα απαντήσω, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν αξίζει», είπε ο απεργός πείνας στο Mega.

Δείτε τι είπε μετά το 06:30

«Θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως»

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον αγώνα αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του. «Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου», είπε.

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πως θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα», συνέχισε ο πατέρας του Ντένις.

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου», ήταν το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ