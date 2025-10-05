Μήπως το πώς θάβουμε τους νεκρούς βλάπτει τη ζωή στη Γη; Η επιστήμη απαντά

Το πώς θάβουμε τους νεκρούς επηρεάζει τη ζωή στη Γη. Δες γιατί η καύση και η ταρίχευση ίσως καταστρέφουν το οικοσύστημα χωρίς να το ξέρουμε.

Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος. Από τις φάλαινες που θρέφουν ολόκληρα οικοσυστήματα στον βυθό, μέχρι τα δέντρα που φυτρώνουν από σαπισμένους κορμούς, η ζωή εξαρτάται σε ένα βαθμό από την αποσύνθεση των νεκρών. Κι όμως, οι σύγχρονες ταφικές πρακτικές μας ίσως διακόπτουν αυτόν τον κύκλο ζωής. Πώς και γιατί;

Η αποσύνθεση είναι ζωή

Η αποσύνθεση είναι η τελική «υπηρεσία» ενός οργανισμού προς τον πλανήτη: επιστρέφει στο έδαφος πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που επιτρέπουν σε νέα ζωή να αναπτυχθεί. Από τα μικροβιακά δίκτυα μέχρι τα όρνια και τα σκουλήκια, υπάρχει ένας ολόκληρος οικολογικός μηχανισμός αφιερωμένος στη διάσπαση της οργανικής ύλης.

Χωρίς αυτό το «σύστημα καθαρισμού», ο κόσμος μας θα ήταν γεμάτος πτώματα, με αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών και κατάρρευση πολλών ειδών που βασίζονται σε αυτόν τον κύκλο.

Πώς οι ανθρώπινες ταφικές πρακτικές μπλοκάρουν τον κύκλο

Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει διαδικασίες για να διαχειριστούν τον θάνατο – από ταφές με φέρετρα και ταριχεύσεις με φορμαλδεΰδη, μέχρι βιομηχανικές καύσεις σε κρεματόρια. Όλα αυτά, όμως, παρεμβαίνουν στη φυσική διαδικασία αποσύνθεσης. «Η φορμαλδεΰδη δένει τόσο σφιχτά τα μόρια στο σώμα μας (DNA, πρωτεΐνες), που τα μικρόβια δεν μπορούν να τα διασπάσουν», εξηγεί η σειρά Reactions της American Chemical Society.

Αυτό σημαίνει πως το σώμα μένει ανέπαφο για δεκαετίες, χωρίς να δίνει πίσω τίποτα στη γη.

Η καύση; Ίσως ακόμα χειρότερη

Η παραδοσιακή καύση δεν επιστρέφει ούτε θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, ούτε ενέργεια στον κύκλο της ζωής. Το σώμα μετατρέπεται κυρίως σε:

Ατμό

Στάχτη (που συχνά μπαίνει σε ένα διακοσμητικό δοχείο)

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) – και μάλιστα πολύ, λόγω της ενεργοβόρας διαδικασίας καύσης «Η καύση δημιουργεί CO₂, που προσθέτει επιβάρυνση στο ήδη κορεσμένο κλίμα μας», τονίζει το Reactions.

