«Friend»: Το ψηφιακό μενταγιόν-φίλος της τεχνητής νοημοσύνης που προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των ανθρώπινων σχέσεων (vid)

Startup εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε το «Friend», ένα φορετό gadget-μενταγιόν που λειτουργεί σαν «AI φίλος».

Νέο φορετό προϊόν τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει αντικείμενο έντονης διαμάχης στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί το θεωρούν άλλο ένα βήμα προς μια κοινωνία όπου η ανθρώπινη επαφή αντικαθίσταται από αλγορίθμους. Πρόκειται για το «Friend», μια μικρή, στρογγυλή συσκευή που φοριέται στον λαιμό σαν μενταγιόν και έχει σχεδιαστεί με μινιμαλιστική, «τεχνολογική» αισθητική.

Η τιμή του ανέρχεται στα 129 δολάρια και η λειτουργία του βασίζεται στην παρακολούθηση συνομιλιών, αφού καταγράφει διαρκώς φράσεις, αλληλεπιδράσεις και συναισθηματικούς τόνους, προσφέροντας στη συνέχεια «παρατηρήσεις» για την καθημερινότητα του χρήστη μέσω μιας ειδικής εφαρμογής. Με ένα απλό άγγιγμα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το Friend, το οποίο απαντά με ηχητικά ή γραπτά μηνύματα, λειτουργώντας σαν προσωπικός συνομιλητής ή, όπως το διαφημίζει η εταιρεία, σαν «AI bestie», δηλαδή «κολλητός τεχνητής νοημοσύνης».

Η διαφήμιση που δίχασε τη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, η καμπάνια για το Friend πήρε μια απρόσμενη τροπή. Στους σταθμούς του μετρό εμφανίστηκαν αφίσες με λευκό φόντο και ελάχιστο κείμενο, στις οποίες οι περαστικοί άρχισαν να γράφουν τα δικά τους σχόλια.

Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, Avi Schiffmann, εξήγησε στο Adweek πως η επιλογή ήταν σκόπιμη: «Ξέρω ότι οι Νεοϋορκέζοι αντιπαθούν την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά την ιδέα της συντροφικότητας με AI περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Έτσι, αγόρασα περισσότερους διαφημιστικούς χώρους από οποιονδήποτε, αφήνοντας πολύ λευκό χώρο για να σχολιάσουν κοινωνικά το θέμα», δήλωσε.

Just like https://t.co/Z3ogt1zMXO now https://t.co/rxAkUJc8Ld also wants to profit based on the loneliness epidemic. Ai does not care about you. Looks like people in NYC feel the same way. pic.twitter.com/nlEsFLjQ4I October 1, 2025

«Black Mirror» ή κοινωνικό πείραμα;

Η αντίδραση στο διαδίκτυο ήταν καταιγιστική. Πολλοί χρήστες στο Instagram και στο X παρομοίασαν τη συσκευή με επεισόδιο του Black Mirror, ενώ άλλοι έγραψαν ειρωνικά: «Ζούμε κυριολεκτικά το 1984... το βιβλίο, όχι τη χρονιά».

Ένας σχολιαστής έγραψε: «Μπορούμε να επιστρέψουμε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για κάτι χρήσιμο, όπως η διάγνωση καρκίνου ή η ασφάλεια σε επικίνδυνες δουλειές, αντί γι’ αυτό το νέο είδος κόλασης;».

Άλλοι στάθηκαν στην κοινωνική διάσταση του προϊόντος. Χρήστης το χαρακτήρισε «απόλυτα δυστοπικό», σημειώνοντας: «Τέτοιες εφαρμογές δεν διδάσκουν πραγματικές δεξιότητες φιλίας, γιατί η σχέση με ένα AI είναι μονόδρομη και ικανοποιεί μόνο τις ανάγκες του χρήστη. Οι αληθινές φιλίες βασίζονται στη φροντίδα και την αμοιβαιότητα», πρόσθεσε, «ενώ οι ψηφιακοί “φίλοι” ενισχύουν την απομόνωση και τον εγωκεντρισμό».

