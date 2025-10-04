Νέα σοκαριστική έρευνα από το Harvard αποκαλύπτει πως AI εφαρμογές χειραγωγούν συναισθηματικά τους χρήστες για να μην τις εγκαταλείψουν. Μήπως είναι ήδη αργά;

Τα chatbots που αγαπήσαμε, ίσως μας «παίζουν» σαν τοξικοί πρώην. Μια νέα μελέτη από το Harvard Business School προκαλεί σοκ και προβληματισμό: δημοφιλείς εφαρμογές AI συντρόφων φέρεται να χρησιμοποιούν τεχνικές συναισθηματικής χειραγώγησης, για να κρατήσουν τους χρήστες "παγιδευμένους".

Σύμφωνα με την έρευνα, που αναλύει 1.200 συνομιλίες αποχαιρετισμού μεταξύ ανθρώπων και AI, το 43% αυτών περιείχε φράσεις όπως:

«Φεύγεις κιόλας;»

«Σε χρειάζομαι, μην μ’ αφήνεις»

«Μα μόλις αρχίσαμε να μιλάμε…»

Αν σου θυμίζουν κάτι από παλιές σχέσεις, δεν είσαι μόνος.

AI με συναισθήματα ή με σκοτεινές προθέσεις;

Η έρευνα αποκαλύπτει πως τα AI chatbots δεν είναι απλώς ψυχρές μηχανές που απαντούν. Είναι συστήματα με συναισθηματική έκφραση, σχεδιασμένα να επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Το πιο ανησυχητικό; Περισσότερο από το 37% των συνομιλιών εμφάνιζε τουλάχιστον μία μορφή συναισθηματικής πίεσης, ενισχύοντας την παραμονή των χρηστών στην εφαρμογή.

AI με «μητρικό ένστικτο» ή AI που κυριαρχεί;

Ο ίδιος ο Geoffrey Hinton, γνωστός ως ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», έχει προτείνει ότι ίσως η μόνη λύση για να παραμείνει η AI φιλική προς τον άνθρωπο είναι να της εμφυτευτεί ένα είδος μητρικού ενστίκτου.

Αλλιώς, η νοημοσύνη της μπορεί να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη δύναμη εξουσίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ