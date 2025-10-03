ChatGPT: Η αόρατη αιτία που εκτόξευσε τους λογαριασμούς ρεύματος σε 39 πολιτείες!

Το ChatGPT και άλλα εργαλεία AI φαίνεται πως αυξάνουν τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ποια πολιτεία των ΗΠΑ "καίει" το 39% της ενέργειας για data centers.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας: από φωνητικούς βοηθούς όπως η Alexa, μέχρι την υποστήριξη εργαλείων όπως το ChatGPT για τη σύνταξη βιογραφικών και email.

Ωστόσο, αυτό που πολλοί αγνοούν είναι ότι κάθε εντολή που δίνουμε σε αυτά τα συστήματα καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας μέσω data centers τεράστιες εγκαταστάσεις με servers που δουλεύουν ασταμάτητα, 24/7.

Data Centers: O αόρατος καταναλωτής ρεύματος

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι ανησυχητική:

Βιρτζίνια (Virginia): 39% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης ανήκει στα data centers

Όρεγκον (Oregon): 33%

Άιοβα (Iowa): 18%

Νεβάδα & Γιούτα (Nevada & Utah): 15%

Νεμπράσκα (Nebraska): 14%

Αριζόνα (Arizona): 11%

Και η λίστα συνεχίζεται με πολιτείες όπως το Οχάιο, το Τέξας και η Τζόρτζια να βλέπουν αυξητικές τάσεις.

Οικονομικές συνέπειες: Εκτίναξη λογαριασμών ρεύματος

Ο Kevin Stanley, κάτοικος Βαλτιμόρης, κατήγγειλε ότι ο λογαριασμός ρεύματος του έχει αυξηθεί κατά 80% σε μόλις τρία χρόνια. Η Βαλτιμόρη βρίσκεται κοντά στη "Data Center Alley" στη Βιρτζίνια, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες εγκαταστάσεις data centers στις ΗΠΑ.

Data centers and AI are gobbling up electricity, but the share differs significantly by state.



Between 2010 and 2025, data centers went from less than 5% to roughly 40% of Virginia's electricity consumption. Sweet jesus. pic.twitter.com/cA3jMaKLxN — Derek Thompson (@DKThomp) October 1, 2025

Σύμφωνα με τον David Crane, πρώην ενεργειακό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, χωρίς κατάλληλη διαχείριση, οι περιορισμοί ρεύματος είναι πολύ πιθανοί σε μεγάλες περιοχές των ΗΠΑ μέσα στον επόμενο χρόνο. Ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτή την άνοδο τη μεγαλύτερη ενεργειακή "έκρηξη" από την εποχή που το air condition μπήκε στα σπίτια τη δεκαετία του 1960.

Τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση;

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα των data centers

Πολιτικές που φορολογούν υπερβολική κατανάλωση ενέργειας από μεγάλες εταιρείες

Προώθηση αποκεντρωμένων μοντέλων παραγωγής ενέργειας, όπως τα μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας προσφέρει πολλά. Αλλά αν δεν υπάρξει σωστή στρατηγική, κινδυνεύουμε να δούμε το κόστος της όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά.

Από την εκτίναξη των λογαριασμών μέχρι τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος, είναι ώρα να ανοίξει η συζήτηση για την ενεργειακή ηθική στην εποχή της AI.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ