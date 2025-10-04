Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πού θα πάει στην πραγματικότητα το «διαστρικό αντικείμενο» που θα περάσει από τη Γη

Οι ειδικοί της NASA παρακολουθούν τις κινήσεις του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS που εντοπίστηκε να κινείται μέσα στο ηλιακό σύστημα.

Οι επιστήμονες της NASA μελετούν συνεχώς την πορεία ενός διαστρικού αντικειμένου που κινείται μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, καθώς έχει πλησιάζει όλο και περισσότερο απειλώντας να χτυπήσει κάποιον από τους πλανήτες.

Νωρίτερα φέτος, το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS εντοπίστηκε να κινείται μέσα στο ηλιακό σύστημα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, το οποίο όμως έχει σημάνει συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα.

Εξωγήινη απειλή ή κομήτης;

Ένας επιστήμονας από το Χάρβαρντ προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «εξωγήινη απειλή». Ωστόσο, οι ειδικοί της NASA εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν κομήτη με παγωμένο πυρήνα και ένα φωτεινό νέφος αερίου και σκόνης γύρω του.

Ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 130.000 μίλια/ώρα, οπότε αν όντως πρόκειται για εξωγήινο αντικείμενο, τότε ταξιδεύει τρομερά γρήγορα. Όμως το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να πρόκειται για έναν κομήτη που τυχαίνει να κατευθύνεται μέσα από το ηλιακό μας σύστημα.

Ευτυχώς, θα περάσει δίπλα από την Γη, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ανάπτυξη των συστημάτων εκτροπής που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την ανθρωπότητα να βιώσει κάτι ανάλογο με την εποχή των δεινοσαύρων.

Η ημερομηνία που θα πλησιάσει τη Γη

Την Παρασκευή (3/10), ο 3I/ATLAS πλησίασε αρκετά κοντά τον Άρη. Γύρω στις 30 Οκτωβρίου αναμένεται να πλησιάσει τον Ήλιο, σε απόσταση 130 εκατομμυρίων μιλίων από το κεντρικό στοιχείο του ηλιακού μας συστήματος. Όσο αναφορά στη Γη, θα την πλησιάσει σε απόσταση μόλις 170 εκατομμυρίων μιλίων στις 19 Δεκεμβρίου.

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να σχεδιάσουν την πορεία αυτού του διαστρικού αντικειμένου, καθώς συνεχίζει την πορεία του. Μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους, οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα περάσει από τον Δία και στη συνέχεια θα συνεχίσει την πορεία του έξω από το ηλιακό μας σύστημα.

