Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»

«Πάγωσε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου με αφορμή τον Αχιλλέα Μπέο: «Πηδ... σαν που...», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Αποστολόπουλος βγήκε σήμερα (3/12) σε ζωντανή σύνδεση στο Πρωινό για να μιλήσει για τα σχόλια που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος κατά τη φωταγώγηση του Βόλου για τα Χριστούγεννα με τα «γαλλικά» του, όμως, να «παγώνουν» τον Γιώργο Λιάγκα.

«Εγώ με τον κ. Μπέο έχουμε παλιά ιστορία, έχουμε έρωτα. Έχει πάρει από εμένα κοστούμι για τον γαμπρό του κι έχει στείλει κόσμο εδώ για να αγοράσει κοστούμια», είπε αρχικά και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σακάκι που φορούσε ο Σωτήρης Πολύζος στη φωταγώγηση του Βόλου, το οποίο σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος.

