Χάρης Ρώμας για remake «Κωνσταντίνου και Ελένης»: «Δεν θα το κάνουμε, δεν υπάρχει και λόγος»

Ο Χάρης Ρώμας απάντησε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα για το remake της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Οριστική απάντηση για το ενδεχόμενο κάποιου remake της πολυαγαπημένης σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης» έδωσε ο Χάρης Ρώμας, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το 'Χουμε», με αφορμή φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου από υποτιθέμενα νέα γυρίσματα.

Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα, να διαβάζουν τα λόγια τους καθώς ετοιμάζονταν για ένα νέο γύρισμα στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» μετά από 27 χρόνια, ωστόσο αποδείχθηκαν δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr