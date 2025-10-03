Ανθρωποι και ρομπότ: Πώς σχεδιάζονται τα θηριώδη data και logistic centers στην Ελλάδα

Οι αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν μεγάλα ελληνικά βιομηχανικά κτίρια εξηγούν την μέθοδο και την φιλοσοφία τους.

Τα βιομηχανικά κτίρια και τα logistic centers αποτελούν τον βασικό κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργούν ως στρατηγικές υποδομές για τη διαχείριση προϊόντων. Δεν πρόκειται για απλές αποθήκες, αλλά για σύνθετα συστήματα που συγκεντρώνουν, αποθηκεύουν, ταξινομούν και διανέμουν αγαθά με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει μεγάλους χώρους αποθήκευσης, ζώνες παραλαβής και αποστολής με πολλαπλές ράμπες για φορτηγά και νταλίκες, αλλά και υποδομές εσωτερικής κυκλοφορίας που επιτρέπουν την ομαλή ροή ανθρώπων, οχημάτων και προϊόντων.

Παράλληλα, ενσωματώνουν χώρους γραφείων και διοίκησης, εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο, καθώς και ειδικές ζώνες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, απαραίτητες για προϊόντα όπως τρόφιμα και φάρμακα. Σε πολλά κέντρα logistics συναντάμε προηγμένα ρομποτικά και αυτοματοποιημένα συστήματα που εκτελούν διαδικασίες picking, ταξινόμησης και διανομής, μειώνοντας το χρόνο παράδοσης και αυξάνοντας την ακρίβεια.

