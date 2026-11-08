Εργαζόμενος αρνείται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για θρησκευτικούς λόγους και λαμβάνει νομική απαλλαγή από τη χρήση της: «Είναι αντίθετο με τις πεποιθήσεις μου»

Διοικητικός υπάλληλος στις ΗΠΑ πέτυχε νόμιμη εξαίρεση από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία του, επικαλούμενος τις βαθιές ανθρωπιστικές του πεποιθήσεις.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται με γρήγορους ρυθμούς στον επαγγελματικό στίβο, δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι πρόθυμοι να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ντέιβιντ Ντάρμαν, εργαζομένου στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, ο οποίος εξασφάλισε επίσημη εξαίρεση ώστε να μην υποχρεούται να χρησιμοποιεί εφαρμογές όπως το ChatGPT ή το Microsoft Copilot. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση της σκέψης και της λήψης αποφάσεων σε αλγορίθμους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του ανθρωπισμού.

Οι λόγοι που δεν θέλει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη

Ως διοικητικός υπεύθυνος έρευνας, ο Ντάρμαν θεωρεί ότι η ανάλυση των προβλημάτων, η αυτόνομη λήψη αποφάσεων και η αξιολόγηση των ηθικών συνεπειών αποτελούν δομικά στοιχεία της προσωπικής του εξέλιξης.

Όταν το πανεπιστήμιο ζήτησε από το προσωπικό να υιοθετήσει τα νέα ψηφιακά εργαλεία, ο ίδιος εκτίμησε ότι η συμμόρφωση θα σήμαινε απεμπόληση της προσωπικής του αυτονομίας: «Η εργασία που περιλαμβάνει τη σκέψη πάνω στην κατάσταση, την ηθική μου και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρομαι στους άλλους ανθρώπους είναι θεμελιώδης για να μπορέσω να αναπτυχθώ ως ηθικό άτομο», εξήγησε σε συνέντευξή του στο Religion News Service.

Το νομικό πλαίσιο και η προστασία των δικαιωμάτων

Το πανεπιστημιακό ίδρυμα έκανε δεκτό το αίτημά του κάνοντας χρήση του Τίτλου VII του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις στους χώρους εργασίας για θρησκευτικούς λόγους.

Παρά το γεγονός ότι ο ανθρωπισμός δεν συνιστά θρησκεία με τη στενή έννοια, τα αμερικανικά ομοσπονδιακά δικαστήρια δύνανται να παρέχουν την ίδια νομική προστασία σε βαθιά εμπεδωμένες πεποιθήσεις, εφόσον αποδεικνύεται η σοβαρότητά τους και η εξαίρεση δεν προκαλεί δυσανάλογο βάρος στον εργοδότη.

Οι όροι και τα όρια της εξαίρεσης

Η ρύθμιση αυτή διέπεται πάντως από συγκεκριμένους περιορισμούς. Ο Ντάρμαν δεν υποχρεούται να χειρίζεται ο ίδιος εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο συνεχίζει να συμμετέχει σε συσκέψεις και να συνεργάζεται με συναδέλφους που τις χρησιμοποιούν. Παράλληλα, οφείλει να παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν από τα συστήματα αυτά όταν κρίνεται αναγκαίο.

Η περίπτωσή του καταγράφεται σε μια περίοδο όπου σχεδόν ο μισός εργασιακός πληθυσμός στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος θεωρεί θετικό το γεγονός ότι ανοίγει ο διάλογος για τον ρόλο της τεχνολογίας και ελπίζει η εμπειρία του να αποτελέσει παράδειγμα για όσους δεν επιθυμούν τη βίαιη ενσωμάτωσή της στην εργασία τους.

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