Μέχρι και 25% πιθανότητα δίνουν οι γιατροί: Μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να επιστρέψει στη ζωή;

Η ιδέα της επαναφοράς ενός νεκρού εγκεφάλου μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι αρκετοί γιατροί θεωρούν πως δεν είναι αδύνατη.

Η ιδέα να επανέλθει στη ζωή ένας ανθρώπινος εγκέφαλος μετά τον θάνατο ανήκε μέχρι πρόσφατα στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όλο και περισσότεροι επιστήμονες εξετάζουν αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε κάποτε να γίνει πραγματικότητα. Μετά από έρευνα σε νευροεπιστήμονες το 2025, που έδειξε ότι υπάρχει 40% πιθανότητα να καταστεί εφικτό, τώρα και οι γιατροί καταθέτουν τη δική τους άποψη.

Πρόκειται για την πρώτη συστηματική έρευνα σε γιατρούς στις ΗΠΑ σχετικά με τη διατήρηση ασθενών που βρίσκονται κοντά στον θάνατο, με την προοπτική να μπορέσουν να επανέλθουν στη ζωή στο μέλλον. Οι 334 γιατροί που συμμετείχαν εκτίμησαν σε 25,5% την πιθανότητα επιτυχίας υπό ιδανικές συνθήκες διατήρησης. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση ιατρικών και νομικών κανόνων για όσους επιθυμούν μια τέτοια μεταθανάτια φροντίδα.

Τι πιστεύουν οι γιατροί για τη διατήρηση του εγκεφάλου

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν πόσο πιθανό είναι να διατηρηθούν αρκετές πληροφορίες στον εγκέφαλο ενός ασθενούς που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, ώστε να καταστεί δυνατή η μελλοντική επαναφορά του. Το 27,9% χαρακτήρισε τη διαδικασία αρκετά ή πολύ πιθανή. Η διατήρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς, αλλά στην προστασία του εγκεφάλου, όπως για παράδειγμα, η χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων που υποστηρίχθηκε από το 70,7% των γιατρών.

Στην περίπτωση του ιατρικά υποβοηθούμενου θανάτου, το 44,3% τάχθηκε υπέρ της έναρξης των διαδικασιών διατήρησης αφού ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, αλλά πριν από την καρδιακή ανακοπή. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι αυτό το χρονικό σημείο ενδέχεται να συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση του εγκεφάλου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι γιατροί που γνώριζαν περισσότερο τις προτεινόμενες τεχνικές εμφανίζονταν συχνά πιο θετικοί απέναντι στην ιδέα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Άριελ Ζελέζνικοου-Τζόνστον, η επιφυλακτικότητα ενδέχεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη εξοικείωσης με τις σύγχρονες μεθόδους διατήρησης.

Το «connectome» και η πιθανότητα επαναφοράς

Η επιστημονική βάση της ιδέας συνδέεται με το λεγόμενο «connectome», δηλαδή τη μοναδική χαρτογράφηση των συνδέσεων ανάμεσα στα εγκεφαλικά κύτταρα κάθε ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι αναμνήσεις και η προσωπικότητά μας είναι εν μέρει κωδικοποιημένες σε αυτή τη δομή. Εάν οι νευρωνικές συνδέσεις μπορούσαν να διατηρηθούν χωρίς να καταστραφεί ο εγκεφαλικός ιστός, ίσως στο μέλλον να ήταν δυνατή η ανάκτηση των πληροφοριών που περιέχουν.

Μία από τις τεχνικές που εξετάζονται είναι η κρυοσυντήρηση με σταθεροποίηση μέσω αλδεϋδών, η οποία συνδυάζει χημικές ουσίες που διατηρούν τους ιστούς με υαλοποίηση, αντί για την απλή κατάψυξη που μπορεί να προκαλέσει βλάβες από τον σχηματισμό κρυστάλλων. Προς το παρόν, η επαναφορά ενός ανθρώπινου εγκεφάλου παραμένει θεωρητικό ενδεχόμενο και όχι αποδεδειγμένη ιατρική δυνατότητα. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των επιστημόνων και των γιατρών δείχνουν ότι το ζήτημα αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη σοβαρότητα.

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