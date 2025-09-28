Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή για πρώην υπουργό λόγω διαφθοράς

Ο πρώην υπουργός Γεωργίας της Κίνας, Τανγκ Ρεντζιάν, καταδικάστηκε σε θανατική ποινή -με διετή αναστολή- για δωροληψία άνω των 268 εκατ. γουάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διαφθοράς του Πεκίνου.

Σε θανατική ποινή με διετή αναστολή καταδικάστηκε την Κυριακή ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, Τανγκ Ρεντζιάν, έπειτα από ετυμηγορία δικαστηρίου στην επαρχία Τζιλίν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο 66χρονος αξιωματούχος κρίθηκε ένοχος για αποδοχή χρημάτων και ακινήτων αξίας που υπερβαίνει τα 268 εκατομμύρια γουάν (περίπου 37,6 εκατ. δολάρια) κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας από το 2007 έως το 2024. Το δικαστήριο της Τσανγκτσούν ανακοίνωσε ότι η ποινή του θα παραμείνει σε αναστολή για δύο χρόνια, επισημαίνοντας πως ο ίδιος ομολόγησε τις πράξεις του.

Ο Τανγκ είχε απομακρυνθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες μετά την έναρξη έρευνας της επιτροπής κατά της διαφθοράς, γεγονός που είχε ήδη οδηγήσει στην αποπομπή του από το υπουργικό αξίωμα.

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ερευνών υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούσαν τον πρώην υπουργό Άμυνας Λι Σανγκφού και τον προκάτοχό του Γουέι Φενγκχέ. Ο Τανγκ είχε διατελέσει κυβερνήτης της επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020, πριν αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η διαφθορά αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή» για το κυβερνών κόμμα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να συνεχίσει την εκστρατεία καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα εξουσίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ