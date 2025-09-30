Bone-02: Σούπερ κόλλα για τα οστά μπορεί να διορθώσει κατάγματα σε λίγα λεπτά (vid)

Κινέζοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν μια επαναστατική «υπερκόλλα» για τα οστά που μπορεί να διορθώσει κατάγματα, τα οποία παραδοσιακά χρειάζονταν μήνες για να επουλωθούν.

Όλοι γνωρίζουμε πως τα κατάγματα των οστών είναι επώδυνα και πολύ δύσκολα στην αποκατάστασή τους, με την περίοδο ανάρρωσης να διαρκεί συνήθως αρκετούς μήνες. Όμως, όλα ενδέχεται να αλλάξουν...

Γιατροί στην Κίνα απ' το Πανεπιστήμιο Zhenjiang στο Hangzhou ισχυρίζονται πως εφηύραν μία καινοτόμο υπερκόλλα οστών, με την οποία τα κατάγματα θα επουλώνονται σε λίγα λεπτά, αντί για μήνες.

«Bone-02»: Διόρθωση καταγμάτων σε μόλις τρία λεπτά με έμπνευση ένα... στρείδι

Η σούπερ αυτή κόλλα, ονομάζεται «Bone-02» και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 150 ασθενείς. Σύμφωνα με τον Lin Xianfeng, ορθοπεδικό χειρουργό σε νοσοκομείο της Κίνας, διατίθεται με τη μορφή μίας και μόνο ένεσης και κολλάει τα σπασμένα θραύσματα οστών μεταξύ τους μέσα σε μόλις τρία λεπτά.

Έχοντας την επιθυμία να βρουν μία ευκολότερη λύση σε ορθοπεδικούς τραυματισμούς, που συνήθως απαιτούν μήνες ανάρρωσης και χειρουργικές επεμβάσεις, οι Κινέζοι επιστήμονες εμπνεύστηκαν την κόλλα από ένα... στρείδι.

Πως έγινε αυτό; Κεντρισμένοι απ' την ικανότητα του μαλακίου να προσκολλάται σε υποβρύχιες επιφάνειες, χρησιμοποιώντας τη δική του βιολογική κόλλα, πήραν την πρωτότυπη αυτή ιδέα και την υλοποίησαν.

Το επιτυχημένο παράδειγμα: Κάταγμα στον καρπό επουλώθηκε σε τρία λεπτά και χωρίς επιπλοκές

Οι γιατροί παρουσίασαν μια πειραματική περίπτωση ασθενούς με κάταγμα στον καρπό, ο οποίος έλαβε την ένεση μέσω μίας τομής 3 εκατοστών και όντως επουλώθηκε μέσα σε μόλις τρία λεπτά. Σε νορμάλ δεδομένα, η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση θα απαιτούσε μεταλλική πλάκα και βίδες, η αφαίρεση των οποίων θα απαιτούσε, με τη σειρά της, δεύτερο χειρουργείο μέσα στον επόμενο χρόνο.

Μετά από τρίμηνο έλεγχο παρακολούθησης, το κάταγμα του ασθενούς είχε επουλωθεί πλήρως και χωρίς καμία επιπλοκή. Αυτή ήταν μία από τις 150 καταγεγραμμένες περιπτώσεις στις οποίες το Bone-02 χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς.

Εκτός από το να επιδιορθώνει τα κατάγματα των οστών, η υπερκόλλα έχει επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα να απορροφάται φυσικά από το ανθρώπινο σώμα, εξαλείφοντας την ανάγκη για δεύτερη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή της, κάτι που ελαχιστοποιεί και τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το Bone-02 έχει ήδη κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τόσο εντός όσο και εκτός Κίνας, αλλά απαιτούνται περισσότερες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί πως είναι τόσο ασφαλές και αποτελεσματικό όσο ισχυρίζονται οι δημιουργοί του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ