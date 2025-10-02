Η Βecton Dickinson Hellas συνεχίζει το δυναμικό παρών στο Greece Race for the Cure® 2025

Στον αγώνα Greece Race for the Cure®, του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» έλαβε μέρος για 7η συνεχόμενη χρονιά η Βecton Dickinson Hellas ως χορηγός με δικό της περίπτερο, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συνέπεια και τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της δράσης.

Ο αγώνας Greece Race for the Cure®, που διοργανώθηκε στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» αποτελεί τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο και ένωσαν τις φωνές για να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν και να στηρίξουν κάθε γυναίκα που δίνει αυτή τη σημαντική μάχη.

Οι εργαζόμενοι της Βecton Dickinson Hellas είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τις τεχνολογικές καινοτομίες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, μέσα από έντυπο υλικό και προσωπική επαφή με το κοινό που κατάκλυσε το περίπτερο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Βecton Dickinson Hellas - Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), κ. Μανώλης Τριποδιανός δήλωσε σχετικά:

“Είμαστε και φέτος μέρος αυτής της σημαντικής διοργάνωσης με στόχο να υπενθυμίσουμε σε κάθε γυναίκα πως δεν είναι μόνη σε αυτόν τον αγώνα ζωής. Οι εξελίξεις στην ιατροτεχνολογική καινοτομία συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του μαστού, προσφέροντας νέες προοπτικές. H συμμετοχή μας έχει σκοπό να στηρίξει και να ενημερώσει, όχι μόνο τις γυναίκες που νοσούν, αλλά και τους ανθρώπους που τις στηρίζουν, που στέκονται δίπλα τους με αφοσίωση. Ο καρκίνος είναι μια μάχη που χρειάζεται συμπαράσταση, αλληλεγγύη και δύναμη. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλους όσοι τη δίνουν.»