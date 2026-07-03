Μήλος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα

Ηφαιστειακά τοπία, παραλίες με τιρκουάζ νερά και πολύχρωμα ψαροχώρια συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό σε ένα από τα πιο μαγευτικά νησιά της Ελλάδας.

Διάσημη για τις πολλές και εκπληκτικές παραλίες της, αλλά και για τα μοναδικά γεωλογικά τοπία της, η Μήλος είναι αναμφίβολα ένα τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Κυκλάδων. Με τη SEAJETS θα φτάσεις στη Μήλο από τον Πειραιά σε μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά για να ανακαλύψεις από κοντά όλους τους «θησαυρούς» του νησιού όπου ανακαλύφθηκε η περίφημη Αφροδίτη της Μήλου.



Από το σεληνιακό τοπίο στο Σαρακήνικο έως τα γραφικά «σύρματα» στο Κλήμα, κάθε γωνιά της Μήλου αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα φυσικής ομορφιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι την επισκέπτονται μία φορά, αναζητούν πάντα την ευκαιρία να επιστρέψουν.

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