Γενιά Ζ και σεξουαλική ζωή: Γιατί οι γεννημένοι μετά το 1997 κάνουν το λιγότερο σεξ

Η Γενιά Ζ αντιμετωπίζει προβλήματα στη σεξουαλική ζωή λόγω έλλειψης ιδιωτικότητας. Ειδικοί προτείνουν λύσεις, από προγραμματισμό έως εναλλακτικούς χώρους.

Η Γενιά Ζ, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μετά το 1997, φαίνεται να αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση στις σχέσεις τους: την έλλειψη ιδιωτικότητας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλική της ζωή. Ένας ειδικός στον τομέα της σεξουαλικής θεραπείας μοιράζεται σημαντικές συμβουλές για να ξεπεραστεί αυτό το «απογοητευτικό» πρόβλημα, προτείνοντας πρακτικές λύσεις και δημιουργικούς χώρους για οικειότητα.

Η πρόκληση της Γενιάς Ζ

Η αύξηση των τιμών σπιτιών έχει αναγκάσει πολλούς νέους να ζουν με τους γονείς τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έρευνα της Lovehoney έδειξε ότι το 40% των νέων δηλώνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν άμεσα τη σεξουαλική τους ζωή. Η έλλειψη ιδιωτικού χώρου καθιστά δύσκολη την έντονη προσωπική σύνδεση με τον σύντροφο και μειώνει την ευκαιρία για τρυφερότητα.

Δημιουργικοί χώροι για οικειότητα

Πολλοί νέοι αναζητούν εναλλακτικά μέρη για να κάνουν σεξ. Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τη θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων Georgina Vass, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους λίγους ιδιωτικούς χώρους στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση. Τρεις στους δέκα της Γενιάς Ζ έχουν κάνει σεξ στο αυτοκίνητό τους τον τελευταίο χρόνο, ενώ σχεδόν οι μισοί που ζουν ακόμα στο σπίτι των γονιών τους δηλώνουν ότι η έλλειψη ιδιωτικότητας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Η Vass τονίζει τη σημασία του προγραμματισμού: «Αν γνωρίζετε συγκεκριμένες ώρες που το σπίτι θα είναι άδειο, χρησιμοποιήστε τες για να μειώσετε την πίεση του αυτοσχεδιασμού».

Νομικό πλαίσιο και ασφάλεια

Στις ΗΠΑ, το σεξ σε αυτοκίνητο δεν απαγορεύεται ρητά, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε νομικές συνέπειες αν περιλαμβάνει πράξεις που θεωρούνται δημόσια άσεμνες. Η Νομική Ομάδα Shouse υπενθυμίζει ότι το σεξ σε ιδιωτική περιουσία παραμένει νόμιμο, ενώ η προσεκτική προετοιμασία και η ειλικρινής συζήτηση μεταξύ συντρόφων είναι κρίσιμη για την άνεση και την ασφάλεια.

Εναλλακτικές λύσεις

Για όσους δεν είναι έτοιμοι για σεξ στο αυτοκίνητο, υπάρχουν και άλλες επιλογές: πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείου, ιδιωτικά ενοικιαζόμενα υδρομασάζ ή διακοπές σε απομονωμένες τοποθεσίες προσφέρουν την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, χωρίς να παραβιάζονται νόμοι ή προσωπικά όρια.

Η έλλειψη ιδιωτικού χώρου δεν χρειάζεται να γίνει εμπόδιο στην προσωπική ζωή της Γενιάς Ζ. Ο σχεδιασμός, η ειλικρίνεια μεταξύ των συντρόφων και η χρήση δημιουργικών ή εναλλακτικών χώρων μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η οικειότητα παραμένει υγιής και ικανοποιητική, ακόμα και υπό περιορισμένες συνθήκες διαβίωσης.

