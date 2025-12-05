Το αεροδρόμιο του μέλλοντος: Το Gelephu International Airport του Μπουτάν κερδίζει το Future Project of the Year

Ένα αεροδρόμιο που δεν έχει καν ανοίξει ακόμη κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στα World Architecture Awards.

Το Gelephu International Airport στο Μπουτάν απέσπασε τον τίτλο Future Project of the Year, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει το ταξίδι του μέλλοντος.

Σχεδιασμένο από το παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο BIG-Bjarke Ingels Group, το νέο διεθνές hub της χώρας αναμένεται να ανοίξει το 2029, ξεκινώντας με 123 καθημερινές πτήσεις. Στόχος του όμως είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός: μέχρι το 2065 να μπορεί να εξυπηρετεί 5,5 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο.

Η αρχιτεκτονική του αποτελεί φόρο τιμής στις τοπικές τεχνικές και στο φυσικό φως. Ολόκληρη η δομή του τερματικού βασίζεται σε πλέγμα από ξυλόγλυπτο, βουτανέζικο ξύλο, υλικό που βοηθά στη ρύθμιση της υγρασίας και δημιουργεί ένα περιβάλλον που αναπνέει. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που συνδυάζει παράδοση και καινοτομία με τρόπο σχεδόν ποιητικό.

Κι ενώ το αεροδρόμιο υπόσχεται ειδικούς χώρους για gong baths, γιόγκα και διαλογισμό, ο στόχος του παραμένει ξεκάθαρος: να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον επιβάτη, χωρίς να θυσιάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Οι πρώτες εικόνες που αποκαλύφθηκαν επιβεβαιώνουν γιατί το Gelephu International Airport θεωρείται ήδη ένα από τα πιο συναρπαστικά πρότζεκτ του παγκόσμιου αρχιτεκτονικού χάρτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ