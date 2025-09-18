Άδωνις για τη Γάζα: «Δεν πρόκειται για γενοκτονία ό,τι συμβαίνει εκεί» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για τα όσα τραγικά συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον πολιτικό ηγέτη του Ισραήλ, αλλά και στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο δεν θεωρεί γενοκτονία.

«Δεν θα συλλάβω τον Νετανιάχου, δεν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψης που φέρεται να έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και είπε: «Το Διεθνές Δικαστήριο έχει βγάλει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Εγώ αν τον δω, δεν θα τον συλλάβω. Εσείς αν θέλετε να τον συλλάβετε».



Σχολιάζοντας τα γεγονότα στη Γάζα, ο Α. Γεωργιάδης χαρακτήρισε αστήρικτη την κατηγορία της γενοκτονίας, υποστηρίζοντας: «Δεν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα», και πρόσθεσε αριθμητική σύγκριση του πληθυσμού: «Σε ένα λαό που πριν από 30 χρόνια ήταν 3 εκατ. και είναι 8 τώρα δεν μπορεί να υπάρξει, είναι παράλογο αθροιστικά». Ταυτόχρονα μίλησε για «πάρα πολύ σκληρές και επώδυνες οι εικόνες με τα παιδιά, τα οποία πέφτουν θύματα αυτού του πολέμου».

