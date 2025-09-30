Κινέζα έστησε τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων και πιάστηκε με λεία δισεκατομμυρίων

Η Zhimin Qian ηγήθηκε απάτης σε βάρος 128.000 επενδυτών. Η υπόθεση αποκαλύπτει το παγκόσμιο δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων και την εκμετάλλευση της δημοφιλίας των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα.

Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, καταδικάστηκε για τον ηγετικό ρόλο της στην μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, που άφησε πίσω της 128.000 θύματα και οδήγησε στη κατάσχεση 61.000 bitcoin.

Η υπόθεση εκτείνεται σε μια περίοδο τεσσάρων ετών, με την Qian να δρα ανενόχλητη, εκμεταλλευόμενη τη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα και προσφέροντας καθημερινά μερίσματα και εγγυημένα κέρδη σε κυρίως άπειρους επενδυτές. Τα θύματα, πολλά ηλικίας 50-75 ετών, επένδυσαν μεγάλα ποσά, πιστεύοντας ότι το σχέδιο θα μετέτρεπε την Κίνα σε παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κόμβο.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, όταν οι αρχές εντόπισαν μεταφορές παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Η Qian εξαφανίστηκε για πέντε χρόνια, διαφεύγοντας στη Βρετανία με πλαστά έγγραφα και προσπαθώντας να ξεπλύνει τα χρήματα μέσω αγοράς ακινήτων.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 61.000 bitcoin, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών, ενώ η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ανάγκασε τις αρχές να συνεργαστούν σε διεθνές επίπεδο.

Η Qian συνεργάστηκε με την Jian Wen, εργαζόμενη σε κινέζικο εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών και 8 μηνών για συμμετοχή στην απάτη. Η Wen βοήθησε στο ξέπλυμα των χρημάτων, αγοράζοντας ακίνητα στο Λονδίνο και το Ντουμπάι, με περισσότερα από 300 εκατ. λίρες σε bitcoin να έχουν κατασχεθεί ήδη από τις αρχές.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Βρετανίας, Robin Weyell, σχολίασε ότι η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα, ώστε να κρύψουν και να μεταφέρουν παράνομα κέρδη χωρίς ίχνη. «Αυτή η υπόθεση, που περιλαμβάνει την μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στη Βρετανία, δείχνει την κλίμακα των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα σε αυτούς τους απατεώνες», δήλωσε.

