Ανακοινώθηκε το Ratchet & Clank: Ranger Rumble για κινητά

Η δημοφιλής σειρά του PlayStation έρχεται σε κινητά

Η Sony Interactive Entertainment και η Oh BiBi, δημιουργοί του BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, ανακοίνωσαν το Ratchet & Clank: Ranger Rumble, ένα δωρεάν multiplayer arena shooter για iOS και Android, με προεγγραφή ήδη διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα.

Οι εμβληματικοί χαρακτήρες του Ratchet & Clank επιστρέφουν σε γρήγορο ρυθμό δράσης με εκρηκτικά όπλα και υπερβολική ενέργεια, μετατρέποντας το χιουμοριστικό σύμπαν σε real-time multiplayer εμπειρία όπου παίζετε ως Legendary Heroes από το παρελθόν με μοναδικές ικανότητες.

Οι παίκτες μπορούν να αγωνιστούν μόνοι ή σε ομάδες online, με λειτουργίες προσαρμοσμένες σε κάθε στυλ, ενώ το παιχνίδι υπόσχεται εντυπωσιακά γραφικά και action-packed μάχες, διαθέσιμο σύντομα δωρεάν για λήψη.