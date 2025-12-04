Δεκάδες κινητά, καλώδια παντού και ένα δωμάτιο που δούλευει σε ρυθμούς εργοστασίου: Έτσι φτιάχνονταν τα views που νόμιζες ότι ήταν αληθινά.

Αν νομίζαμε κάποτε ότι το like είναι απλώς ένα πάτημα στην οθόνη, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με δωμάτια γεμάτα κινητά μάς υπενθυμίζουν ότι η ψηφιακή απήχηση έχει αποκτήσει… δικό της εργοστάσιο. Δεκάδες ράφια, χιλιάδες συσκευές, καλώδια παντού, οθόνες που αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο κόσμος των phone farms: παράνομες ή ημι-νόμιμες επιχειρήσεις που έχουν ως μοναδικό στόχο να παράγουν clicks, views, shares και engagement κατά παραγγελία.

Τι κάνουν όλα αυτά τα τηλέφωνα; Βλέπουν βίντεο, πατάνε like, αφήνουν αυτόματα σχόλια, εγκαθιστούν εφαρμογές ξανά και ξανά, boost-άρουν λογαριασμούς και φουσκώνουν στατιστικά. Είναι το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από influencers που «ανεβαίνουν» απότομα, apps που εμφανίζονται ως viral χωρίς να είναι, ακόμα και brands που αγοράζουν απήχηση αντί να κερδίζουν κοινό με το σπαθί τους.

Οι άνθρωποι πίσω από τις μυριάδες οθόνες

Σε πολλές περιπτώσεις, τα phone farms δεν δουλεύουν μόνα τους. Πίσω από τις συστοιχίες των συσκευών βρίσκονται άνθρωποι, συνήθως νέοι από φτωχές περιοχές, που εργάζονται για ελάχιστα χρήματα. Οι δουλειές είναι μονότονες: επανεκκίνηση συσκευών, καθαρισμός cache, ρύθμιση scripts, επίβλεψη αυτοματισμών. Η εργασία είναι εξαντλητική, χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλεια. Είναι η «νέα αποικιοκρατία» της ψηφιακής εποχής: εργασία που μοιάζει με παιχνίδι, αλλά εξαντλεί τον εργαζόμενο.

Σε χώρες όπου η ανεργία είναι υψηλή, η υπόσχεση ότι μπορείς να βγάλεις «γρήγορα λεφτά με το κινητό σου» είναι δελεαστική. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σκληρή: χαμηλές αμοιβές, καμία εξέλιξη και συνθήκες που θυμίζουν εργοστάσιο των αρχών του 20ού αιώνα, μόνο που αντί για μηχανές έχει smartphones.

Τι σημαίνει για εμάς αυτή η ψηφιακή φάρμα

Τα phone farms δεν είναι απλώς μια (από τις πολλές) σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Αλλοιώνουν την αξιοπιστία των social media, χειραγωγούν την εικόνα δημιουργών και προϊόντων, φουσκώνουν νούμερα που επηρεάζουν διαφημιστικές συμφωνίες και πολιτικό περιεχόμενο. Μια στρατιά από κινητά μπορεί να κάνει ένα brand να δείχνει επιτυχημένο ή μια άποψη να φαίνεται δημοφιλής. Κι όλα αυτά, χωρίς απαραίτητα να είναι.

Και αυτό δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα: τη διάβρωση της εμπιστοσύνης. Αν δεν ξέρεις ποια νούμερα είναι αληθινά, τότε δεν ξέρεις ούτε ποιον να πιστέψεις.

Μπορεί να σταματήσει το φαινόμενο;

Θεωρητικά, ναι. Πρακτικά, όχι εύκολα. Οι πλατφόρμες κυνηγούν τις παράνομες πρακτικές, αλλά για κάθε phone farm που κλείνει, δύο ανοίγουν αλλού. Η ζήτηση για «γρήγορο engagement» είναι τόσο υψηλή, ώστε πάντα θα υπάρχει κάποιος πρόθυμος να το πουλήσει και κάποιος πρόθυμος να το αγοράσει.

Το μόνο βέβαιο είναι πως όσο υπάρχουν δωμάτια γεμάτα κινητά που δουλεύουν με ρυθμό εργοστασίου, η ψηφιακή πραγματικότητα θα παραμένει λίγο λιγότερο πραγματική από όσο νομίζουμε.

