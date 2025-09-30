Τι συμβολίζει το μάτι των Illumitati: Η αλήθεια πίσω από τη θεωρία συνωμοσίας (vid)

Όποιος έχει κοιτάξει το απόκοσμο μάτι στο σύμβολο των «Illuminati» μέσα στο λαμπερό τρίγωνο που σχηματίζει την κορυφή μιας πυραμίδας, σίγουρα έχει αναρωτηθεί από που προήλθε και τι συμβολίζει.

Το Business Insider σημειώνει ότι μάτι των Illuminati, πέρα από το χαρτονόμισμα του 1 δολαρίου, εμφανίζεται επίσης και στο πίσω μέρος της Μεγάλης Σφραγίδας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απεικονίζει έναν αετό στο μπροστινό μέρος.

Κάποιοι λένε ότι το σύμβολο είναι ουσιαστικά ο τρόπος των Illuminati να πουν: «Κατασκοπεύω με το αετοειδές μου μάτι ό,τι κάνεις». Τι σχέση έχει το χαρτονόμισμα του 1 δολαρίου με αυτό; Το How Stuff Works εξηγεί ότι οι άνθρωποι συνδέουν το μάτι του Illuminati με τον Τεκτονισμό, ο οποίος υποτίθεται ότι συμπίπτει με αυτούς, που θεωρούνταν για καιρό μια μυστική, πιθανώς υπερφυσική κοινωνία που έχει δεσμούς με διασημότητες και έχει ως στόχο την παγκόσμια κυριαρχία.

Ο Ρούσβελτ, η Μεγάλη Σφραγίδα και ο Τεκτονισμός

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ρούσβελτ, ο οποίος πρόσθεσε τη Μεγάλη Σφραγίδα στο χαρτονόμισμα του 1 δολαρίου, ήταν Τέκτονας. Ενέκρινε επίσης το κείμενο κάτω από την πυραμίδα: Novus Ordo Seclorum, που στα λατινικά σημαίνει «νέα τάξη πραγμάτων». Αυτοί που ερευνούν τις θεωρίες συνωμοσίας το διαφημίζουν ως απόδειξη των δυσοίωνων σχεδίων των Illuminati να «επιβάλουν μια νέα παγκόσμια τάξη».

Η θεωρία του ματιού των Illuminati ή αλλιώς του κακού ματιού έχει κάποια κραυγαλέα ελαττώματα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ λέει ότι ο Ρούσβελτ επέλεξε την κρυπτική λατινική φράση επειδή λανθασμένα πίστευε ότι σήμαινε «Μια νέα συμφωνία για τους αιώνες». Προφανώς, αυτό είχε σκοπό να αναφερθεί στη νομοθεσία του για τη Νέα Συμφωνία.

Οι υποστηρικτές των Illuminati προφανώς θα είχαν επιφυλάξεις σχετικά με την εξήγηση της Fed, αλλά μπορεί επίσης να δυσκολεύονταν να εξηγήσουν γιατί μια υποτιθέμενη μυστική οργάνωση θα μετέδιδε τα σατανικά της σχέδια ως ένας ανίκανος κακός. Το πιο σημαντικό είναι ότι το μάτι έχει στην πραγματικότητα τις ρίζες του στον Χριστιανισμό.

Οι χριστιανικές ρίζες του «παντεπόπτη οφθαλμού»

Από οπτικής άποψης, το σύμβολο που κάποιοι συνδέουν τώρα με κάποιο είδος σατανικής διαθήκης μεταξύ του Jay-Z και των Illuminati είναι στην πραγματικότητα το μάτι της πρόνοιας, μια μεταφορά για το «παντοβλεπτικό μάτι του Θεού».

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον πίνακα του 1525, «Δείπνο των Εμμαούς», ο οποίος προηγείται της ίδρυσης της Εταιρείας Illuminati κατά περίπου 250 χρόνια. Το τρίγωνο αντιπροσωπεύει την Αγία Τριάδα (τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα) και λάμπει με θεϊκό φως.

Επιπλέον, η πυραμίδα είναι ένα σημάδι δύναμης και επιβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει 13 σκαλοπάτια που αντιπροσωπεύουν τις 13 αποικίες που γέννησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτυπώνει την έννοια ενός διαρκούς έθνους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ