Αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη (vid)

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο, ενώ αφέθηκε ελεύθερος.

Σε βάρος του ηθοποιού ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Πως έγινε το τροχαίο: «Μου έφυγε το τιμόνι», υποστηρίζει ο Βασίλης Μπισμπίκης

Ο γνωστός ηθοποιός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα, ενώ στη συνέχεια πάρκαρε το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο.

Την Κυριακή (28/9), ο ίδιος έδωσε το παρών στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, για να δώσει κατάθεση για το περιστατικό και η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA εξασφάλισε δήλωσή του.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», σημείωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την περίπτωση Μπισμπίκη

Βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές τιμωρείται με πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλά και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Η κατηγορία αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ οι ποινές διαφοροποιούνται σε περίπτωση υποτροπής.

