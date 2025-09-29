Δημοσκόπηση ALCO: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ από ΠΑΣΟΚ, 3ος ο Βελόπουλος, κέρδη για ΣΥΡΙΖΑ και Λατινοπούλου

Το 70% και άνω χαρακτηρίζει την κυβέρνηση από αναποτελεσματικότητα και διαφθορά, ενώ πιστεύει πως υπάρχει συγκάλυψη και όχι διαφάνεια.

Σταθερή είναι η διαφορά (12,5%) που κρατάει η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha. Σε ερώτηση για την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24% έναντι 11,5% του ΠΑΣΟΚ.

Υποχωρεί η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου (7,1%), την ώρα που η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου εμφανίζει κέρδη (9,3%), όπως και οι ΣΥΡΙΖΑ (6,2%) και Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου (3,6%).

