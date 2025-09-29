Επιδείνωση του καιρού: Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια (vid)

Χειμώνιασε για τα καλά... Ενώ οι πρώτες βροχές και καταιγίδες έκαναν την εμφάνισή τους, και τα χιόνια είναι προ των πυλών, με τον καιρό να επιδεινώνεται ραγδαία.

Από το Σαββατοκύριακο ο καιρός αλλάζει ραγδαία, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, κακοκαιρία τύπου "Π" θα πλήξει τη χώρα, φέρνοντας βροχές σε επίπεδα 80% με 90% πάνω από τα κανονικά, κυρίως στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Τα χαμηλά συστήματα που κινούνται από την Ιταλία θα αρχίσουν να επηρεάζουν την Ελλάδα από την Πέμπτη και την Παρασκευή, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις.

Έρχεται ψυχρό μέτωπο με πτώση θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, από το Σάββατο κύμα ψύχους από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί νοτιότερα, πλήττοντας και τη χώρα μας. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι έντονη, με τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα να νιώθουν περισσότερο το κρύο ήδη από το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα ενταθεί ακόμη περισσότερο την Κυριακή.

Πού θα δούμε τα πρώτα χιόνια

Η σύγκρουση ψυχρών αέριων μαζών από την Ευρώπη με θερμότερες από τη Μεσόγειο θα φέρει βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακά θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις.

Χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ πιθανές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας

Τις νυχτερινές ώρες και νωρίς το πρωί, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν σε αρκετές περιοχές, ενώ σε μεγάλα υψόμετρα θα αγγίξει τους -5 °C.

Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή (3/10)

Ο καιρός την Τρίτη (30/9)

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (01/10)

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (02/10)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα εξαπλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρειοδυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή (03/10)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

