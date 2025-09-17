Μελέτη αποκαλύπτει πόσοι άνθρωποι πέθαναν στην Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής: Ο αριθμός θανάτων στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια βίωσε η Ευρώπη με αρκετούς θανάτους.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα από τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τους καύσωνες να είναι όλο και πιο έντονη και μάλιστα, με μεγάλη διάρκεια. Μια έρευνα ειδικών, υπολόγισε πόσοι άνθρωποι πέθαναν στην Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η υπερθέρμανση του πλανήτη ευθύνεται για περισσότερους από 1.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Δρ Κλερ Μπαρνς, ερευνήτρια στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College London ανέφερε: «Η μελέτη μας δείχνει ότι οι ακόμα και μεταβολές λίγων βαθμών στη καλοκαιρινή ζέστη, μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους».

Και πρόσθεσε: «Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσουν τις εκπομπές, τόσο πιο θανατηφόρα θα γίνεται η καλοκαιρινή ζέστη, παρά τις προσπάθειες για περισσότερη ανθεκτικότητα στις ακραίες θερμοκρασίες».

Νούμερα που σοκάρουν

Η έρευνα έδειξε ότι σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις, η κλιματική αλλαγή ήταν υπεύθυνη για το 68% των 24.400 εκτιμώμενων θανάτων λόγω θερμότητας αυτό το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκάλεσε 16.500 επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με ένα καλοκαίρι που δεν είχε θερμανθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες, προειδοποίησαν.

Αυτό το καλοκαίρι, η Ευρώπη βίωσε αρκετούς μήνες έντονων θερμοκρασιών. Θάνατοι από ζέστη έχουν αναφερθεί σε όλη την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου ενός 51χρονου οδοκαθαριστή στη Βαρκελώνη και ενός 47χρονου εργάτη οικοδομών στο Σαν Λαζάρο ντι Σαβένα στην Ιταλία.

Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από ένα μόνο κύμα καύσωνα ήταν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Κύπρος από τις 21 έως τις 27 Ιουλίου, όταν εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 950 θάνατοι λόγω θερμότητας σε θερμοκρασίες έως και 6°C πάνω από τον μέσο όρο.

Υψηλά ποσοστά θνησιμότητας η Αθήνα

Οι πρωτεύουσες με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας κατά κεφαλήν ήταν η Ρώμη, η Αθήνα και το Βουκουρέστι. Συνολικά, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για 4.597 από τους εκτιμώμενους θανάτους λόγω καύσωνα στην Ιταλία, 2.841 στην Ισπανία, 1.477 στη Γερμανία, 1.444 στη Γαλλία, 1.147 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1.064 στη Ρουμανία, 808 στην Ελλάδα, 552 στη Βουλγαρία και 268 στην Κροατία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αποτελούσαν περίπου το 85% του συνόλου των θανάτων, με το 41% ​​να είναι άνω των 85 ετών. Αυτό αντικατοπτρίζει το πώς η ζέστη αποτελεί αυξανόμενη για τον ηλικιακά μεγαλύτερο πληθυσμό της Ευρώπης, ανέφερε η ομάδα.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα και θα συνεχίσει να βιώνει ολοένα και πιο ζεστά καλοκαίρια μέχρι να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόσθεσαν.

