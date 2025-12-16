Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί δείχνει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε.

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να δείξει δημόσια τα σημάδια από τη μαστεκτομή της για πρώτη φορά. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ αποκάλυψε με ειλικρίνεια γιατί επέλεξε να δείξει τα αποτελέσματα της προληπτικής διπλής μαστεκτομής που έκανε πριν από μια δεκαετία και πλέον, σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική έκδοση του περιοδικού TIME.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», δήλωσε. «Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους. Ήθελα να ενωθώ μαζί τους, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα μοιραζόταν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού, την πρόληψη και γνώσεις σχετικά με τον καρκίνο του μαστού».

