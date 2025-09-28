Νέα μέθοδος για την πρόβλεψη ακραίων φαινομένων ξηρασίας: Ασχημα νέα για τη Μεσόγειο

Έρευνα του Nature Communications προειδοποιεί ότι Μεσόγειος, Νότια Αφρική και Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ακραίων φαινομένων ξηρασίας τις επόμενες δεκαετίες, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους με λειψυδρία.

Νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος, η νότια Αφρική και τμήματα της Βόρειας Αμερικής κινδυνεύουν να βιώσουν σοβαρές περιόδους ξηρασίας μέσα στις δεκαετίες του 2020 και του 2030. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο Nature Communications, η υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσει τον υδρολογικό κύκλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένων ελλείψεων νερού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο φαινόμενο «Μηδενικής Ξηρασίας» (DZD), το οποίο περιγράφει καταστάσεις κατά τις οποίες η ζήτηση νερού ξεπερνά την προσφορά για αρκετά χρόνια, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο ανάκαμψης μεταξύ δύο ακραίων επεισοδίων. Για την εκτίμηση του κινδύνου χρησιμοποιείται η μέθοδος Αποδοτέου Κλάσματος Κινδύνου (FAR), η οποία συγκρίνει την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων σήμερα με τα δεδομένα της προβιομηχανικής εποχής, αποτυπώνοντας έτσι το αποτύπωμα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από 753 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εκτεθούν σε συνθήκες DZD τις επόμενες δεκαετίες. Από αυτούς, 467 εκατομμύρια ζουν σε αστικές περιοχές, που παρότι διαθέτουν ισχυρότερες υποδομές, παραμένουν ευάλωτοι, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση νερού συχνά ξεπερνά τα διαθέσιμα αποθέματα. Στη Μεσόγειο, οι πόλεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα έντονες πιέσεις, ενώ οι αγροτικές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας κινδυνεύουν με σοβαρές απώλειες παραγωγής και επισιτιστική ανασφάλεια λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και περιορισμένων υδάτινων πόρων.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη κατανόηση αυτών των τάσεων είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης υδάτων και την προστασία πληθυσμών που βρίσκονται ήδη στα όρια της λειψυδρίας.

